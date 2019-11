Escuela isleña recibió nueva donación de veteranos de guerra

La Escuela N° 377 Costa Talar, zona Isla, recibió una importante donación por segunda vez en el año, con el padrinazgo del Departamento de Veteranos de Guerra de la Prefectura.

Un total de 12 familias de la isla El Saucecito serán beneficiadas con mercaderías no perecederas y ropa.

El director del establecimiento, Gerardo Rivero, expresó que “estamos en una situación muy difícil y esto viene muy bien, es una bendición de Dios”.

El ayudante mayor Marcio De os Santos, representando a los veteranos de guerra de la Prefectura Naval Argentina, padrinos de la Escuela N° 377, agregó: “Una vez más estamos acá con esta actividad que desarrolla el Departamento Veteranos de Guerra de la Prefectura; estamos muy contentos y felices nuevamente de traer mercaderías y ropa no sólo para la escuela sino para toda la comunidad de la isla”.

Al respecto, según publicó Actualidad Esquina, De los Santos manifestó su satisfacción por “toda la gente que colaboró solidariamente en esta mano que me dieron los ex combatientes y veteranos de guerra de las distintas fuerzas”.