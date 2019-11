Ultimos lugares para el 6° Congreso de Economía Regional

A pocas horas de la apertura formal del 6° Congreso de Economía Regional, se incrementa el interés por participar de este encuentro que ya se ha convertido en un clásico del calendario de eventos locales.

Ya confirmaron su participación diferentes autoridades oficiales que estarán desde las 9 del jueves 7 de noviembre en lo que será el acto protocolar de apertura de este importante evento.

Una larga lista de oradores de primer nivel, entre los que se destacan el analista internacional Jorge Castro; el ex candidato a vicepresidente de la Nación y periodista, Luis Rosales; la embajadora de Venezuela en Argentina, Elisa Trotta, y economistas de la jerarquía de Agustin Etchebarne, Manuel Solanet, Gustavo Lazzari y Manuel Adorni, entre tantos otros, se darán cita, en dos jornadas intensas, el jueves 7 y viernes 8 de noviembre, de 9 a 13, y de 15 a 20, en el Salón Cambá Cuá del Turismo Hotel Casino.

En la oportunidad se disertará sobre “Las reformas estructurales”, y no sólo se analizarán las evidentes cuestiones económicas, como las transformaciones pendientes en materia laboral, monetaria, impositiva y del funcionamiento del Estado, sino también otras de enorme impacto como las que tienen que ver con la educación, la justicia, la política y la seguridad.

El costo de la entrada, que incluye el acceso al congreso para ambos días, es de $3.000, pero los estudiantes de los niveles secundario, terciario y universitario pueden solicitar media beca, abonando así sólo la mitad del valor de la entrada general, es decir, $1.500, que no comprende la impresión del certificado, cuyo valor adicional es de $200, siendo opcional.

Para ello, deberán enviar la solicitud indicando su apellido y nombre completo y su número de teléfono a elclubdelalibertad@gmail.com, con asunto “media beca 6CER”, y recibirán el código de acceso para abonar con ese valor en la plataforma digital de Eventbrite

Para más datos, consultas e inscripción se pueden contactar por correo escribiendo al correo elclubdelalibertad@gmail.com, o por WhatsApp al número 379-4602694 o a través de las redes sociales del club, Twitter, Instagram, Facebook, o la misma página web institucional en www.clubdelalibertad.com.