Comenzaron a llegar fondos del IVA Cero

El Gobierno provincial empezó a recibir vía coparticipación los fondos correspondientes al IVA Cero para alimentos. Lo mismo sucede para Chaco, Buenos Aires, Jujuy, Mendoza, Neuquén y Río Negro.

Según informes de medios nacionales, mientras discuten las cifras ya devuelven el IVA a todas las provincias, tras acreditar el pago a provincias restantes.

La Corte Suprema falló el pasado 1 de octubre a favor de los distritos y adelantó que el costo fiscal de las medidas deberá ser absorbido por completo por el Tesoro nacional. Dos días después el Gobierno solicitó una aclaratoria para determinar los alcances técnicos del fallo, pero a mediados de octubre el tribunal lo desestimó al asegurar que el cálculo lo debería haber realizado el Estado nacional antes de implementar la medida.

El Estado nacional informó el pasado 24 de octubre a la Corte Suprema de Justicia que puso en marcha las medidas para que la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias que dispuso no afecte a los fondos de coparticipación a las provincias, informaron fuentes judiciales.

El Ministerio de Hacienda en esa oportunidad informó al tribunal que Nación requirió a sus organismos técnicos que procedan -con urgencia- a efectuar los cálculos y a proyectar las medidas que corresponden para dar cumplimiento a la resolución cautelar dictada por la Corte, por la cual se ordenó que los efectos fiscales de la aplicación de los decretos Nº 561/19 y Nº 567/19 y de las resoluciones generales Afip Nº 4.546/19 y Nº 4.547/19 sean asumidos con recursos propios del Estado nacional sin afectar la coparticipación de la provincias.

La medida sólo alcanzó a las provincias que reclamaron ante la Corte y que fueron Santa Fe, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán. El resto deberá iniciar el mismo trámite, ya que Hacienda no informó si extenderá la acción al conjunto de las jurisdicciones.

Ahora, según informa El Cronista, se completó el giro de partidas a las provincias restantes, que no fueron a la Corte Suprema. Se trata de Corrientes, Chaco, Buenos Aires, Jujuy, Mendoza, Neuquén y Río Negro. El giro de partidas para todas las provincias se da mientras todavía no hay acuerdo sobre los montos que deberían devolverse.