Contrapunto de Tinelli y un obispo

El conductor de ShowMatch, Marcelo Tinelli, respondió ayer las críticas que le hizo el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, quien -sin nombrarlo- lo trató de “engendro” en una opinión publicada en el portal infocatólica.

“El showman con probables posibilidades políticas, que también exhibe en el espectáculo la vida privada de sus bailarines, y promueve entre ellos superficiales emparejamientos, qué semejante engendro tenga buen rating, mide hasta qué nivel hemos caído”, apuntó Aguer en su columna “La naturalización de lo antinatural”.

Horas más tarde, Tinelli citó en Twitter una nota periodística y comentó: “¿De los curas pedófilos no dijo nada? No llegué a leer toda la nota, porque sus palabras me hacen recordar a la inquisición”.

Aguer realizó, además, una crítica sobre los medios de comunicación, la ideología de género, la comunidad Lgbt e incluso sobre la postura del presidente Mauricio Macri acerca de la legalización del aborto.