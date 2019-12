Claudio Marini dijo que “el único objetivo es ascender”DE

El plantel de Boca Unidos tendrá nuevo técnico tras la vuelta de las vacaciones. Llegará Claudio Marini, para cumplir una nueva etapa al frente del equipo “aurirrojo”, aunque en este caso sin la presencia de Luis Medero, quien lo acompañó como dupla en la temporada 2011/12 de la entonces Primera B Nacional.

Marini contó que las conversaciones con el ex presidente, Alfredo Schweizer, actual tesorero a cargo del fútbol profesional, comenzaron el sábado por la noche y finalizaron el lunes. “Llegamos a un acuerdo económico y en cuanto a lo que es deportivo muy rápido”, expresó el DT en declaraciones realizadas ayer a radio La Red Corrientes (107 Mhz).

El “Cabezón” admitió que la propuesta “me tomó un poco de sorpresa, pero estoy con muchas ganas e ilusión (…) ya enfocado en esta etapa”.

Para Marini será la primera vez como técnico en el Federal A, torneo al que calificó como “muy duro y difícil, pero con la tranquilidad de que no deja de ser fútbol”, acotó.

En cuanto al sistema de juego, señaló que “seguramente cambiaremos, porque uno tiene una idea, una filosofía, y va con una idea firme”. En tal sentido, manifestó que buscará que su equipo sea “vertical, que trate de atacar”, aunque expresó que “hay que amoldarse a los jugadores que se tiene”.

El nuevo DT encontrará al equipo en la quinta ubicación de la zona A del certamen, en puesto de clasificación a los cruces eliminatorios de la segunda etapa, tras la derrota sufrida en la última fecha, cuando perdió el invicto de local ante Douglas Haig, con la conducción interina del coordinador de fútbol Roberto Marioni.

Antes de ese último traspié, la dirigencia decidió prescindir de los servicios de Daniel Teglia, estando Boca Unidos compartiendo la posición de escolta con For Ever, y tras cuatro derrotas consecutivas en condición de visitante. “Al equipo en los últimos partidos no le fue bien, y es una baja de rendimiento en cuanto a resultados”, opinó Marini.

Finalmente, acerca de los jugadores con los que contará, consideró: “Me parece que hay mucha jerarquía, en líneas generales”, y no tuvo dudas al manifestar que “la obligación es ascender, el único objetivo, así que habrá que ponerse al servicio, tanto el entrenador, el plantel y la gente para esa anhelada vuelta al Nacional”, señaló el técnico.