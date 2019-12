Greta Thunberg, "Persona del Año" de la revista Time

La joven activista sueca Greta Thunberg, que movilizó protestas en todo el mundo contra el cambio climático, fue elegida "Persona del Año" por la revista Time que en su portada tituló "El poder de la juventud".

La revista señaló que "Thunberg empezó una movilización mundial faltando a la escuela" y que a partir de 2018 "pasó días acampando frente al Parlamento sueco con un cartel en el cual se leía: 'Huelga escolar por el clima'".

Desde entonces, Greta habló "ante jefes de estado en las Naciones Unidas, se reunió con el Papa, discutió con el presidente de Estados Unidos e inspiró a 4 millones de personas para que se unieran en una huelga global por el clima el 20 de septiembre".

"Ésta fue la manifestación más grande por el clima en la historia humana", añadió la revista.

Greta, de 16 años, pasó de ser "una militante solitaria con un cartel pintado a mano a ser quien alentó a los pueblos en más de 150 países a salir a la calle en defensa del planeta que compartimos".

"Los cambios significativos rara vez ocurren sin la fuerza galvanizante de individuos influyentes y en 2019 la crisis existencial de la Tierra encontró una de esas personas en Greta Thunberg", continuó.

