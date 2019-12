La Uocra se manifestó a favor de la construcción del shopping en Arazaty

El secretario general de la delegación Corrientes de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Juan de Dios Ávalos confirmó a El Litoral que reiteraron un pedido al Concejo Deliberante de tratamiento del expediente que autoriza la construcción de un shopping en la zona de ribera en costanera sur. Para el sector, la polémica iniciativa es fundamental para reactivar el alicaído empleo en el sector.

Luego de un frustrado intento de tratamiento del expediente que habilita, de manera excepcional a un privado, a construir un shopping frente a la línea de ribera en el tramo final de costanera sur, la iniciativa, que cuenta con el apoyo del oficialismo, volvió a comisión en el Concejo Deliberante. Volverá a debatirse el próximo jueves.

El proyecto generó polémica entre vecinos y profesionales, quienes expresaron su rechazo por el impacto ambiental y jurídico en la zona de playas públicas. Sin embargo, hay sectores, que manifestaron su respaldo porque “generará fuentes de trabajo, no sólo para la construcción, sino a futuro para la ciudad”, según dijo a este diario el titular de Uocra Corrientes. Una de las actividades que se verían beneficiadas a largo plazo, sería el comercio, por ejemplo.

El sindicalista explicó que “la obra es muy importante” porque la obra pública está en letargo y en “Capital los privados están sosteniendo la construcción”. Son aproximadamente los 3.900 trabajadores registrados en toda la provincia, según informó Ávalos, por lo que considera preocupante este escenario.

“Actualmente no se están ejecutando grandes planes de viviendas. Lamentablemente no tenemos grandes avances en el puerto de Itá Ibaté. Se mantiene la línea de 500 de Bastiani (obra energética) y la construcción de la cárcel (en San Cayetano). En la autopista tenemos 50 operarios. Se liberaron a 200 compañeros. Se están terminando las obras en el centro administrativo (por calle Lavalle de gestión provincial). Estamos sin obras y a la espera de los anuncios de la construcción de dos escuelas, ambas en Capital. Una en el barrio Ponce y otra en Santa Catalina”, graficó así el secretario general de Uocra la situación laboral en el sector.

En este contexto, según expuso Ávalos, la obra generará entre 200 y 300 puestos de trabajo. Actualmente, en la construcción que se está ejecutando en zona lindera del puente interprovincial “Manuel Belgrano”, emplea a unos 180 trabajadores, la cual se encuentra en etapa de estructura.

El dirigente gremial informó que meses atrás presentaron un pedido al Municipio para que se agilice la autorización de una decena de obras financiadas por privados. “Están a la espera desde el año pasado”, indicó. En este grupo se encuentra el shopping sobre playa Arazaty. En ese sentido, el titular de Uocra Corrientes informó: “Hace diez días reiteramos el pedido al Concejo Deliberante para que agilice el tratamiento”.