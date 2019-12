Sigue desaparecida la chica que cayó con su auto a un arroyo

En medio de la fuerte tormenta que se vivió en Paraná, Entre Ríos, el sábado último un automóvil fue arrastrado por la corriente cuando cruzaba un puente y desde entonces las autoridades buscan a la conductora, una joven de 22 años identificada como Fiorella Furlán.

De acuerdo con lo publicado por el diario Uno, bomberos, policías, buzos y rescatistas trabajan para dar con la mujer, cuyo vehículo cayó al arroyo Antoñico, a metros de la intersección con avenida Ramírez entre las 18 y las 19 del sábado, en la zona sur de Paraná.

Según información de los medios locales, en medio de la incertidumbre, la joven llamó a su padre para explicarle la situación y para decirle que no sabía cómo actuar.

Horas después del incidente, el auto de marca Suzuki fue hallado encajado debajo del puente. Sin embargo, Furlán no se encontraba dentro, por lo que las labores de búsqueda continúan, dificultadas por el temporal y por la falta de luz.

Los familiares de la joven aseguraron, asimismo, que el parabrisas estaba roto, por lo que confían en que pudo escapar del automóvil.

“Vamos a hacer un rastrillaje, pero necesitamos que baje un poco el agua. Estamos comunicando la novedad a los familiares”, dijo por su parte el jefe de Comisaría Sexta, Javier Díaz, al diario Elonce.

En diálogo con el canal TN, Díaz aseguró: “Estamos en el arroyo donde se localizó el vehículo. Estamos haciendo rastrillajes, pero el caudal de agua es muy fuerte. Por el momento el rastrillaje es en los bordes del arroyo”.

En redes sociales, los familiares de la joven solicitan cualquier información de posibles testigos para dar con su paradero. “¡Estamos desesperados! Es mi hermana Fiorella. Su auto cayó a un arroyo hace horas y no sabemos nada de ella. No la encuentran. Por favor, compartan su foto por si alguien sabe algo”, posteó su hermana Flavia.