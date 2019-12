Regatas visita a su “sombra negra”

Regatas Corrientes, de irregular andar en lo que va de la fase regular de la Liga Nacional, visitará este miércoles a Ferro Carril Oeste en el mítico estadio “Héctor Etchart”, en lo que significará su última presentación del año, antes del receso por las fiestas.

El partido se jugará desde las 21 en el escenario ubicado en el barrio porteño de Caballito, y será dirigido por Leonardo Zalazar, Danilo Molina, y Sebastián Moncloba.

El equipo del parque Mitre inició la gira el sábado, con triunfo ante Hispano Americano de Río Gallegos (79 a 78), y continúo el lunes, con una derrota ante Platense, en Obras Sanitarias (79 a 83), para quedar con récord negativo de cuatro triunfos y seis derrotas.

Más allá de los números, los dirigidos por Lucas Victoriano no pueden encontrar el juego de equipo que incluso supieron tener durante la disputa del torneo Súper 20. Y para colmo de males, hoy tendrán enfrente a su “sombra negra”, al que nunca pudo derrotar en lo que va de la competencia.

El pasado 21 de noviembre en el “José Jorge Contte” la derrota fue por 82 a 83, en tiempo suplementario.

Además Ferro viene con la moral muy en alto después del triunfo del pasado lunes ante Boca Juniors, en La Bombonerita, por 69 a 68, con 19 puntos del escolta Lucas Mazzarelli.

Este triunfo le permitió al equipo de Caballito alcanzar un récord positivo de cinco triunfos y cuatro derrotas, y estar posicionado entre los ocho mejores de la tabla de posiciones.

En el local, el técnico, Hernán Laginestra, no contará con el base Tomás Spano (fractura del quinto metatarsiano del pie derecho) ni con el alero Federico Marín (contractura en el sóleo), dos bajas significativas.

A su vez, en Regatas Corrientes, no viajaron el base juvenil Juan Pablo Corbalán, por un desgarro en el gemelo de la pierna izquierda, y Tobías Franchela, con una fisura en la mano derecha.