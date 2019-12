Dólar ahorro, bono, tarifas congeladas e impuestos en el nuevo plan económico

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció una suba de impuestos, bonos para los jubilados, una alícuota del 30% para la compra de divisas y el congelamiento de las tarifas de servicios públicos por seis meses, como ejes centrales del proyecto de “Ley de Solidaridad social y reactivación productiva” que el Gobierno envió al Congreso para conseguir el equilibrio fiscal y bajar la inflación.

Este paquete de medidas “es un paso para resolver la crisis económica y social que generó un crecimiento de la pobreza y la indigencia, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables y el restablecimiento de las condiciones macroeconómicas con equilibrio fiscal”, señaló Guzmán en rueda de prensa.

El nuevo esquema propone “medidas para evitar el deterioro de la macro porque no podemos permitir un crecimiento del déficit y emitir sería desestabilizante”.

El ministro brindó detalles del proyecto de ley girado al Congreso Nacional, que incluye cuatro grandes bloques: jubilaciones, medidas tributarias, esquema tarifario y deuda pública.

Desde el lado de los ingresos fiscales, el impuesto del 30% que gravará la compra de divisas se destinará “para financiar la seguridad social en un 70% y el restante 30% para obras de infraestructura”.

Guzmán detalló que “necesitamos que contribuyan todos los sectores” para lograr el equilibrio fiscal y en ese marco “reconocemos la importancia estratégica del sector agropecuario, por lo tanto planteamos iniciar un diálogo para modificar el esquema de retenciones”, y así poder aumentarlas.

Por contrapartida, el proyecto también plantea la eliminación del impuesto cedular (renta financiera) para incentivar el ahorro de activos financieros en pesos, junto con un plan de regularización excepcional de deudas tributarias, de la seguridad social y aduaneras para las pymes y entidades civiles sin fines de lucro.

Guzmán también destacó que la iniciativa enviada al Congreso comprende el paquete de medidas para la seguridad social, que entre otras establece la protección de “los jubilados que cobran la mínima” a partir de la entrega “de un bono de $5.000 en los meses de diciembre y enero”.

El bono “alcanza a quienes perciben el haber mínimo pero respetando las escalas; quienes perciben un poco más de la mínima también reciben algo para que las escalas no se modifiquen”.

Este plus se dará en medio de un congelamiento por 180 días del actual sistema de movilidad jubilatoria, que se ajusta por inflación, mientras se elabora “otro consistente y razonable”, afirmó.

En referencia al esquema tarifario, señaló que “lo que se hizo (durante el gobierno de Mauricio Macri) generó un enorme deterioro y se agravó la situación de la gente y de las empresas”.

“En consecuencia, vamos a mantener por 180 días la postergación de los aumentos tarifarios y en ese lapso impulsaremos un nuevo esquema que contribuya a mejorar las condiciones para fomentar las inversiones en el sector energético”, aseguró el jefe de la cartera económica.

El otro gran eje -deuda pública- fue abordado por Guzmán con más definiciones políticas que económicas. “El proyecto faculta al Poder Ejecutivo para negociar todo lo relacionado al tema deuda, que se alineará con el objetivo de la recuperación económica, definiendo un sendero fiscal para que nuestra deuda sea sustentable”, afirmó.

El ministro varias veces hizo hincapié en la necesidad de trabajar en un plan equilibrado con consistencia fiscal, aunque se excusó de proyectar números fiscales de cara al año que viene.

“Los números los van a tener por escrito y en forma institucional. Buscamos consistencia en lo fiscal, objetivo que será esencial para reducir la inflación y mejorar el perfil de la deuda”, concluyó el ministro de Economía.