Perpetua para Lorena Encina y Mirian Jara por el crimen de Gabriel Tichellio

El Tribunal Oral Penal Nº 1 de Corrientes condenó a prisión perpetua a Lorena Encina (30) y Miriam Jara (32) por el salvaje asesinato del agente penitenciario Gabriel Tichellio, de entonces 30 años, ocurrido en julio del 2018 en una vivienda del barrio Nuevo de la capital correntina.

En la apertura de los alegatos, el abogado Hermindo González y el fiscal Juan Carlos Lértora pidieron la pena de prisión perpetua para ambas imputadas en función de la calificación legal que encuadra la responsabilidad de las mujeres por el homicidio calificado, en el caso de Lorena Encina, doblemente por el vínculo y por alevosía.

En tanto que para Jara fue calificado por alevosía, dado el estado de indefensión y la vulnerabilidad de la víctima.

Hermindo González hizo un relato pormenorizado de la causa e hizo mención a cada uno de los elementos probatorios.

Consideró determinante la actuación policial y pericial, que posteriormente fueron confirmadas por el testimonio del hijo del matrimonio.

“Ambas imputadas conformaron una empresa criminal y aprovecharon el estado de indefensión de la víctima.

Esperaron que cayera en un sueño profundo con el fin de que no pudiera ejercer ningún tipo de resistencia. Con una maza le propinaron, al menos, dos golpes en la cabeza y le provocaron el hundimiento del cráneo”.

Fue en ese momento que Lorena Encina, que escuchaba atenta el relato en la sala, comenzó a llorar. A partir de ahí no pudo contener las lágrimas durante todo el debate.

En tanto, quien fuera su amante se encontraba en la otra punta del sector de los acusados, con mirada seria y mascando incesantemente un chicle.

“La gravedad de todo este plan fue además ocultar un crimen para lograr la impunidad; intentar hacernos creer que fue un hecho de inseguridad. Ambas son responsables directas de ese horrendo asesinato”, afirmó en sus conclusiones González.

Por su parte, el fiscal Carlos Lértora también hizo mención a las pruebas que obran en la causa.

“Quedó acreditado el hecho. Coincido con la querella. Pero una le atribuye la autoría a la otra. No sabemos quién tomó el mazo. Las dos estaban ahí por una relación furtiva y para preparar el crimen”, indicó el representante del Ministerio Público.

“Yo no maté a mi marido. Quiero que se haga justicia”, dijo Lorena Encina antes del veredicto.

Mientras que Miriam Jara manifestó: “Quiero que se haga justicia de acuerdo a las pericias”.

Luego de 40 minutos de deliberación, el tribunal regresó a la sala y dictó sentencia condenatoria.

La misma fue: prisión perpetua para Encina por el delito de homicidio calificado doblemente por el vínculo y alevosía. Para Jara la misma condena, pero por el delito de homicidio calificado por alevosía.

Al conocerse el fallo hubo una gran algarabía por parte de los familiares de Gabriel Tichellio, entre los que se encontraba su madre Gladys Mansilla, quien se mostró conforme con el resultado del juicio.