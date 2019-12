Postergaron audiencia y prorrogaron por un año la prisión preventiva para ex funcionarios

En el Tribunal Oral Penal (TOP) de Mercedes, el último jueves estaba prevista una audiencia multipropósito para el control y la admisión de pruebas en la causa en la que se investigan presuntas anomalías en la administración de fondos que Nación envió a la Municipalidad de Perugorría. Pero, ante el planteo de nulidad por parte de uno de los cinco ex funcionarios procesados, finalmente la actividad judicial se postergó para el 17 de febrero de 2020. Asimismo, todos fueron notificados de que les prorrogaron por un año la prisión preventiva.

Según lo informado por el Poder Judicial, la audiencia comenzó con la alocución del fiscal Juan Carlos Alegre, quien expuso verbalmente el pedido que minutos antes había presentado por escrito: suspender el control y admisión de pruebas para poder contestar un planteo de nulidad realizado por Marcelo Fernández, defensor de Ernesto Moray Mussio (auditor externo).

Como ninguno de los demás letrados patrocinantes “manifestó oposición a la petición fiscal, la consintieron”, indicaron desde la Justicia.

Tras lo cual añadieron que uno de los integrantes del TOP (Troncoso) “aclaró que se mantuvo incólume la audiencia -pese al planteo de nulidad- en la inteligencia de que la acusación podía renunciar a los términos de ley. Al no suceder esto naturalmente la audiencia debía ser suspendida, pues carecía de razón llevarla a cabo en esas circunstancias, agregando que resultaba razonable la posición fiscal en atención a la complejidad y voluminosidad de la causa (26 cuerpos)”.

Por ello, los magistrados Jorge Troncoso, Juan Manuel Muschietti y Raúl Silvero resolvieron suspender la audiencia y fijar como nueva fecha de realización el lunes 17 de febrero de 2020 a las 8. Jornada en la que, comentaron, primero se “resolverá la nulidad y, según el caso, se avanzará o no con la sustanciación del control y admisión de pruebas”.

Objeciones

“El planteo de nulidad se basa en que hasta ahora no sabemos específicamente de qué se lo acusa a mi defendido, Moray Mussio. En principio lo acusaban de aprobar las cuentas que son motivo de investigación en esa causa. Cuando se probó que esa no era su función, lo imputaron porque supuestamente él certificaba. Esto también se demostró que Moray Mussio -al igual que el Concejo- no estaba al tanto del ingreso de esos fondos. Entonces, ahora supuestamente la acusación se basa en que él debía saber sobre la existencia de esos recursos”, explicó Fernández a El Litoral. Tras lo cual consideró que esa última hipótesis “no tiene fundamento porque -entre otras cuestiones- en el expediente se constató que los fondos nacionales no se incorporaron al presupuesto municipal y tampoco constan en los balances”.

Precisamente, para analizar el planteo realizado por la defensa de Moray Mussio, el fiscal solicitó postergar la audiencia multipropósito, lo que fue concedido por el TOP de Mercedes.

Detenidos

En esa jornada también los abogados defensores de los ex funcionarios Angelina Lesieux (intendenta), Moray Mussio (auditor externo) y Patricia Vera (tesorera) fueron notificados de que les fueron denegados sus respectivos pedidos de excarcelación.

A su vez, tanto los mencionados como Jorge Corona (ex intendente) y Sabrina Lammens (ex secretaria de Gobierno) recibieron la noticia de que “les prorrogaron por un año más la prisión preventiva”, indicó Fernández. Al mismo tiempo acotó que “en mi caso, ni bien se reanude la actividad judicial presentaré una apelación porque Moray Mussio está detenido desde diciembre del 2017 y no hay fundamentos para que siga en esa situación”.