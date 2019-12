Salud recibió más detalles del protocolo de aborto no punible

La nueva edición del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que actualiza la atención para los casos de aborto no punible (por violación o cuando corre en riesgo la vida de la mujer), estuvo incluida en el temario del Consejo Federal de Salud (Cofesa) que se desarrolló el jueves en Buenos Aires con la participación de las máximas autoridades sanitarias del país.

Al ser consultado al respecto, el ministro de Salud Pública de la provincia, Ricardo Cardozo, expresó a El Litoral que “en el Cofesa sólo se realizó la presentación del protocolo de la ILE”. Es decir que, por lo pronto, los funcionarios fueron informados de las nuevas recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo, contemplados en la resolución 1/2019, pero al que hasta la fecha la provincia no se adhirió formalmente.

De todos modos, la mera exposición de esta guía actualizada puede ser considerado un pedido de deferencia dado que el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, indicó días atrás que “cuando una provincia no adhiere, en el fondo lo que busca es obstaculizar el cumplimiento de la ley”.

En líneas generales este nuevo protocolo incorpora las recomendaciones internacionales para los procedimientos de interrupción legal del embarazo a fin de establecer una guía actualizada para los equipos de salud. “Incluyendo las dosis de medicamentos y la aspiración manual endouterina (Ameu)”; y “refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral”, señala el decreto.

Lo cierto es que, mientras tanto, su aplicación formal todavía quedará en proceso de definición en la provincia.

Es que la reunión del Cofesa, además, fue el escenario de presentación formal de la nueva gestión del Ministerio de Salud de la Nación a cargo del ministro Ginés González García, por lo que debía abordarse una amplia variedad de temas en un tiempo acotado.

En esta línea, una de las grandes preocupaciones de varias provincias fue la normalización del envío de medicamentos, dado que hubo retrasos en todo el país. Sobre este punto, el ministro Cardozo precisó a El Litoral: “Los insumos se van a ir regularizando. Todas las provincias están igual que Corrientes, y la Nación le debe más de 200 millones a cada una. Por el momento nos confirmaron que van a mejorar la provisión de vacunas en poco tiempo”.

Además, analizan la posibilidad de brindar apoyo para intensificar el plan preventivo contra el dengue, que avanza en la región.