Tras una mañana de asambleas, pagaron a los choferes y el servicio se normalizó

Las empresas prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros depositaron el aguinaldo a los choferes y las unidades comenzaron a circular con normalidad en horas de la tarde, suspendiendo la tercer asamblea convocada que se iba a iniciar a partir de las 19. Diferente fue el panorama durante la mañana de ayer, donde se nuclearon en dos asambleas provocando caos en el tránsito y dejando varados a cientos de usuarios en horario pico.

La primera asamblea de los trabajadores se inició ayer a las 7 de la mañana y las unidades no circularon hasta las 9 en una primera instancia.

Pero tras la primera asamblea, los choferes a partir de las 11 volvieron a nuclearse en las cabeceras y mientras se encontraban reunidos en el puerto local y sus inmediaciones, Roberto Báez, titular de la empresas Turismo Miramar y Miramar Estrella Unión Transitoria informó que el depósito del aguinaldo ya se había efectuado y que comenzaría a impactar luego a medianoche, por lo que a pesar de las dudas, los trabajadores de la línea 101 y 110 resolvieron retomar el servicio pasadas las 13.

Muy diferente era el panorama de los trabajadores de Ersa, quienes no tenían novedades de la empresa, pero sí de la Subsecretaría de Trabajo que dictaminó la conciliación obligatoria a fin de que la UTA cese con cualquier tipo de medida de fuerza que interrumpa el servicio de transporte, presentación desconocida por los trabajadores por la falta de asidero y quienes al ser consultados por El Litoral durante esos momentos se mantenían firmes en continuar con las reuniones hasta tanto el aguinaldo se encuentre depositado.

Pero la solución al conflicto parecía llegar promediando las 14 cuando Javier Harfuch referente de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc) y de la empresa Ersa S.A, informó a los trabajadores y a El Litoral que “ya está depositado el Sueldo Anual Complementario correspondiente a diciembre. En las próximas horas tiene que impactar en las cuentas sueldo de los trabajadores”.

Pero a pesar de este último anuncio empresarial el levantamiento total de las asambleas fue informada por los trabajadores cerca de las 18, cuando los aguinaldos comenzaron a impactar en las cuentas corrientes.

“Nunca suspendimos las asambleas al mediodía como se informó, recién tomamos la decisión porque ya comenzamos a percibir lo adeudado”, dijo José Sabao a El Litoral.

Asimismo aclaró que “la conciliación obligatoria que dictaminó la Subsecretaría de Trabajo ordenando el cese de cualquier medida no tiene validez ya que estamos amparados por la Ley de Asociaciones sindicales, eso sólo refleja su constante acompañamiento al sector empresarial”. “Y si bien pagaron ahora volvieron las persecuciones con visitas domiciliarias, con escribano para que demos cuenta de las asambleas” concluyó.