Procesan más de mil denuncias de violencia contra la mujer: 78% psicológicas y 58% físicas

Ramona Romero (23 años), Sandra Bordón (35), Perla Maciel Zelaya Araujo (43), Inés Andrea Pianalto (45), Rosana Sánchez (47) y Gabriela Soler (25); son los nombres de las ocho mujeres que perdieron la vida durante el 2019, víctimas de la forma más extrema de violencia machista como es el femicidio.

Los datos fueron brindados por la Oficina de Estadísticas y Registros de Juicios Universales del Poder Judicial, que además dio a conocer que este año se procesó un total de 1.784 denuncias que se caratularon como “violencia familiar”, dado que en las cifras incluyen a varones y mujeres de diferentes edades.

De todos modos, una característica reveladora del informe es que el 94% de las personas afectadas fueron mujeres. “Las cifras son altas, pero no nuevas. Lo que sucede ahora es que más mujeres se animan a decir basta. Por ejemplo, ayer una joven de 20 años nos avisó que está decidida a denunciar a su padre. Esto lo comenzamos a ver, que cada vez son más las que se animan a hablar en vez de esperar que suceda un hecho traumático o lamentable. Todo esto va generando un antecedente jurídico, que a su vez nos demuestra un cambio social y cultural que se está viviendo”, expresó a El Litoral la coordinadora de Mujeres de la Matria Latinoamericana Corrientes (Mumala), Mónica Baglietto.

Las masivas marchas que se fueron generando, tanto en el marco del Día de Eliminación de Violencia contra la Mujer o las movilizaciones del “Ni Una Menos”, pusieron en escena la gravedad del asunto. Además, las organizaciones aprovechan este tipo de oportunidades para recordar que las denuncias por violencia, sean personales o de alguna persona conocida, se pueden realizar llamando al 144.

Por otra parte, retomando las reseñas presentadas en el informe del Poder Judicial, se detectó que el grupo etario más afectado en cuantía son las personas de entre 18 y 60 años. En este sentido, en las causas donde las mujeres son las víctimas detectaron que “la violencia de tipo psicológica es preponderante en este grupo de edad, ya que se observa en el 78% de los casos; mientras que la violencia física representa el 58%”, detalla el análisis. También observaron que el 76% tenía un vínculo sentimental con la persona denunciada; el 37% era concubino, un 25% denunció a un cónyuge y un 14% a una ex pareja.

Además, los ocho casos de femicidios corresponden a mujeres de entre 19 y 58 años, y de acuerdo a los datos del Observatorio Mumala Corrientes, en el 50% de los casos el agresor fue la ex pareja, en un 25% la pareja actual, y en un 25% un conocido.

Para cerrar, la referente de Mumala Corrientes señaló: “Contar con estadísticas es muy importante para que se puedan concretar soluciones, pero esta batalla recién empieza. Nos gusta que más mujeres se comprometan para que la sociedad pueda aprender a respetar nuestros derechos y esperamos que el nuevo Ministerio de la Mujer llegue para acortar los plazos judiciales que, en muchos casos, ponen en peligro la vida de las mujeres”.