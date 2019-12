Paolo Quinteros advirtió que “todos somos responsables”

El inicio de Regatas Corrientes en la Liga Nacional de Básquetbol 2019 - 2020 sorprende a muchos. Jugó once partidos y apenas pudo ganar 4, resultados que lo dejan en la parte baja de la tabla de posiciones. El capitán del equipo, Paolo Quinteros, tomó la palabra y analizó la situación. Hizo una autocrítica por su producción personal, habló del funcionamiento colectivo y se mostró confiado en revertir la situación.

“Somos conscientes de que no estamos jugando bien, que es un poco contagioso porque se cae uno, se cae el otro y el otro, y se nos hace muy cuesta arriba todo”, señaló el jugador entrerriano.

“Estamos todos preocupados por cómo se está desarrollando el juego dentro de la cancha contra rivales que quizás, por nombres y más allá que a los partidos hay que jugarlos, se tiene un poco más de calidad y no por desmerecerlos, pero terminamos pagándolo con derrotas”, sentenció en declaraciones realizadas a La Red Corrientes.

“Creo que esto no solamente depende de los jugadores, sino que del cuerpo técnico. En conjunto tenemos que buscarle la vuelta para tratar de salir de esta situación porque los protagonistas somos los mismos que el año pasado, al final de la temporada, terminamos haciendo unos grandísimos playoffs, somos los mismos que le han dado tanto alegrías al equipo”.

Para el escolta, “lo que está sucediendo es un poco mental”, pero “después habría que ver que si el esquema de juego porque no nos está haciendo sentir cómodos en esta Liga, y hay que ver si nos está afectando. Hay que buscarle la vuelta para ver a dónde está el tema y si hay que modificar y ver ciertas cosas hay que hacerlas por el bien de Regatas”.

Para la actual temporada, Regatas mantuvo gran parte del plantel y sumó algunos refuerzos. De esa forma comenzó la preparación y fue creciendo en su juego en el certamen previo a la Liga donde fue eliminado por Quimsa.

“Terminamos un Súper 20 jugando de una manera muy buena y luego, cuando comenzamos la Liga, el equipo empezó a ser otro. No seguimos con la misma dinámica, la misma sintonía que el Súper 20. El equipo fue disminuyendo y hoy el equipo no encontró el estilo de juego, esa fórmula necesaria y terminamos con un saldo bastante negativo”.

Dentro de una producción irregular, en los últimos encuentros Regatas se mostró más firme para marcar y con problemas a la hora de atacar. “Lo más difícil, la defensa, lo estamos haciendo bien, hemos mejorado muchísimo para marcar, pero ofensivamente estamos escasos de gol y eso que tenemos jugadores con mucho potencial. Hay que buscarle la vuelta, ver si es táctico-técnico, ver si hay que entrenar más, pero de la forma que estamos haciendo nuestro juego ofensivo no vamos a buen puerto”.

Con la intención de mejorar este presente “habría que sentarse después de este descanso que vendrá bien para sacar todo lo negativo y cargar pilas. Soy consciente de que tenemos que sentarnos a hablar, a buscarle la vuelta, ya sea a las ofensivas o a la forma de juego, porque de esta manera como lo estamos haciendo no nos hace sentir cómodos porque tal vez no es la forma en que esta Liga te permite jugar”.

Quinteros sostuvo que por el momento no lo inquieta la tabla de posiciones, hoy Regatas está en el puesto 16, “lo que más me preocupa es el equipo porque hay mucho potencial con 10 jugadores que están capacitados, porque cuando salgamos de esta situación no tengo dudas que nos vamos a ir para arriba. Por ahí, es bueno que pase ahora y no más adelante porque después no hay vuelta atrás”.

Además, manifestó: “Es un tema para ocuparse, no me preocupa la tabla de posiciones pero cuando el equipo salga adelante va a escalar porque hay potencial. Me gustaría ocuparme de la situación, de buscarle la vuelta para que el equipo sea ese que en el Súper 20 desplegaba uno de los mejores básquet de la Liga”.

El plantel de Regatas entrenó hasta ayer y quedó licenciado hasta el jueves 2 de enero de 2020. “Va a venir muy bien no vernos las caras, todos los días estamos juntos, venimos de una gira de 7 u 8 días… no es que nos llevamos mal, el grupo es muy unido y no hay ningún inconveniente, pero está bien que cada uno empiece a reflexionar, hacer un mea culpa, y venir convencidos y con todas las ganas de querer revertir esta situación para salir adelante. El descanso va a venir bien en la parte mental y después está la parte basquetbolística que es ahí a donde tenemos que hacer hincapié y buscarle la vuelta”.

Claro que Paolo también hizo referencia a su propio juego. “Soy muy autocrítico y la verdad es que no estoy haciendo un gran básquet, no me siento con confianza, no estoy atravesando un buen momento pero soy consciente que a veces estos baches los tiene todo el mundo, hay que saber transitar. A veces necesitás la ayuda del equipo como el resto de mis compañeros que cuando estamos bien vamos todos para adelante, y cuando estamos mal vamos todos para atrás porque es contagioso. Hice y estoy haciendo mi mea culpa, y estoy a disposición de lo que me pidan para el bien del equipo”.

Registro negativo

Los primeros once partidos disputados por Regatas Corrientes en la Liga Nacional de Básquetbol 2019 - 2020 arrojaron un saldo negativo. El equipo que conduce Lucas Victoriano ganó 4 partidos y perdió 7.

En el estadio “José Jorge Contte” el récord indica 3 triunfos y 2 derrotas.

Además, finalizó esta parte del torneo con un promedio de gol a favor de 79.3 por partido y de 80.1 en contra.

Plantel Fantasma licenciado

El plantel de Regatas Corrientes que participa de la Liga Nacional de Básquetbol entrenó ayer por la mañana y después quedó licenciado hasta el jueves 2 de enero de 2020 cuando retomará los entrenamientos de cara al primer cotejo del nuevo año previsto para el martes 7 frente a Libertad en el estadio “José Jorge Contte”.

Luego de la gira que realizó por Río Gallegos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (triunfo y 2 derrotas) los jugadores de Regatas volvieron a las prácticas el pasado viernes en dos turnos y ayer en horario matutino.

Varios dirigentes se hicieron presentes en el estadio principal de la entidad para brindar total respaldo al cuerpo técnico y al plantel después de un inicio de competencia negativo, con cuatro triunfos en once presentaciones.

Durante estos dos días de trabajo, estuvieron ausentes el entrenador Lucas Victoriano y el jugador Adonys Enriquez que viajaron a España y Estados Unidos, respectivamente, para aprovechar el receso impuesto en la competencia.