D’Elía reveló que podrían darle prisión domiciliaria por salud

Luis D’Elía reveló desde la cárcel que podría ser beneficiado con la prisión domiciliaria por “temas de salud”.

“Pronto tendremos novedades”, aseguró D’Elía en una entrevista que ofreció en el penal de Ezeiza, donde está detenido desde hace más de 10 meses.

“Estamos en un juicio que fue totalmente arbitrario. Me imputaron por ocho delitos, me bajaron siete y luego me restaron cuatro años de condena. En mi barrio esto se llama tomarme el pelo”, advirtió el dirigente en declaraciones a El Destape radio.

En ese sentido, dijo ver que “salen empresarios, salen ex funcionarios, pero a los dirigentes sociales en Jujuy nos esperan tiempos difíciles”.

“El Consejo de la Magistratura tiene que ponerse los pantalones y hacer lo que tiene que hacer”, expresó y afirmó que “no podemos esperar los tiempos de la justicia como si esto fuera Suiza, es la justicia federal argentina”.