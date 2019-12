Capital saldrá a recaudar a inicios de 2020 y a proponer una tasa para obras

La administración municipal capitalina saldrá en enero a recaudar con el pago anual anticipado. Los contribuyentes que se adhieran a este régimen especial accederán a varios descuentos, aunque los mismos se harán en base a los nuevos valores de las tasas aprobados en la Tarifaria 2020.

Hace una semana, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Agencia Correntina de Recaudación (Acor) dieron a conocer los detalles del pago anual anticipado. El anuncio se concretó un día después de que se aprobaran en el Concejo Deliberante los aumentos del 45% en los tributos -en el orden global- que justamente entran en vigor desde el primer día de enero.

La Tarifaria 2020 se sancionó con modificaciones. Según destacaron desde el bloque oficialista, se efectuaron cambios en base a los planteos de actores de la economía local y teniendo en cuenta las exposiciones de la audiencia pública realizada oportunamente.

De todos modos, los nuevos montos recién se conocerán en la práctica, cuando cada vecino se acerque a pagar sus tasas del año que viene.

De acuerdo a las estimaciones realizadas por la gestión municipal, prevén aumentar un 45,2 por ciento la recaudación propia en concepto de recursos corrientes. El Presupuesto 2020 (también aprobado en la última sesión del Concejo) contempla en materia tributaria el ingreso de más de 1.341 millones de pesos.

Contribución por mejoras

El Presupuesto de Capital para el ejercicio fiscal 2020 aprobado por el Concejo, contempla gastos y recursos por $5.712.274.212. Al respecto, se conoció que $80 millones serán destinados a obras públicas.

No obstante, la autorización para la toma de un empréstito de $500 millones que también se fundamentaba en la necesidad de avanzar con obras públicas en los diferentes barrios de la ciudad, no alcanzó los dos tercios.

La administración de Tassano no contará con la posibilidad de pedir un crédito, pero sí consiguió el aval legislativo para instrumentar el régimen de contribución por mejoras.

Esta propuesta tiene como propósito el recupero por las obras que ejecuta la Comuna, principalmente en los casos de pavimentación, cordón cuneta y cloaca.

El concejal Fabián Nieves (CC-ARI) explicó a El Litoral -durante el tratamiento del proyecto- que a diferencia de anteriores intentos de instrumentar un régimen de contribución por obras, en esta oportunidad se avanzará únicamente cuando se obtenga el consentimiento de los vecinos que serán beneficiados por los trabajos.

“Actualmente se da mediante convenio, pero es un procedimiento que tiene cierta demora. Por eso este proyecto plantea notificar sobre la obra proyectada y que los vecinos puedan expresar su consentimiento”, explicaba el mes pasado el edil oficialista.

También será posible que los contribuyentes soliciten las mejoras cuando las mismas no estén contempladas por la administración y que se lleven adelante mediante esta modalidad.