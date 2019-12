La temporada tuvo un saldo positivo para Krujoski que redobla la apuesta

La temporada 2019 dejó un saldo positivo para el piloto correntino Humberto Krujoski que, en su regreso al TC Pista, categoría telonera del Turismo Carretera, consiguió excelentes resultados que le permitieron pelear por el título en la última fecha de la competencia que se desarrolló en Neuquén.

El desempeño del correntino fue meritorio teniendo en cuenta que comenzó la temporada en la tercera fecha que se disputó en Concepción del Uruguay.

“Fue mejor de lo previsto. Considero que fue un gran año dado que fuimos protagonistas de la mitad de campeonato en adelante”, resaltó Krujoski.

“La posibilidad de luchar el campeonato hasta la última fecha no se vislumbraba en el inicio de mi participación porque dimos dos fechas de ventaja. Además, en las primeras carreras que tuve no pudimos lograr el rendimiento que pretendíamos y tuvimos que hacer cambios importantes para pegar saltos de calidad y ganarle al tiempo”, agregó el piloto que formó parte del Castellano Power Team.

En la quinta fecha que se disputó en Rosario, el Dodge número 119 funcionó muy bien para que el correntino pueda colocarse en el sexto puesto de la clasificación, y tras una buena carrera consiguiera su primer podio de la temporada quedándose con el tercer puesto.

Luego, se dieron varias carreras con un bajo rendimiento del auto, los resultados esperados no llegaron y Humberto analizó la posibilidad de cambiar de equipo.

Pero para la décima fecha que se corrió en San Juan, el equipo le entregó a Krujoski un auto más nuevo, el que hasta ese momento era utilizado por Jonatan Castellano en el Turismo Carretera y, entonces, empezaron a aparecer los buenos resultados.

El correntino finalizó sexto en esa cita para luego terminar cuarto en Rafaela y sexto en Paraná. Logrando en una de ellas su primera pole position del año. El momento del equipo era otro y un podio estaba al caer. Llegó la fecha en el trazado de San Nicolás y Krujoski tuvo un gran fin de semana. Logrando ganar su Serie y la pole position para quedarse con un triunfo de punta a punta.

Con grandes expectativas llegó a la carrera en La Pampa, allí el correntino cosechó el noveno puesto que le permitió meterse quinto, entre los pilotos que irían por el campeonato.

Ya en el Premio Coronación, que se disputó en Neuquén, las cosas no salieron del todo bien. Tuvo inconvenientes durante los entrenamientos y la clasificación. La final la largó desde el puesto 16 y logró escalar hasta el quinto lugar donde fue perjudicado por una maniobra de Germán Todino que lo sacó de la pista. Krujoski volvió y terminó noveno.

De esta manera, el piloto tuvo un gran regreso a la categoría telonera del Turismo Carretera. Mostró su temple, coraje y condiciones de manejo para sobreponerse a momentos adversos, apoyado en un equipo que se brindó al límite para entregarle la mejor máquina.

Pensando en el 2020, Krujoski fue contundente: “Quiero ir por el campeonato para poder acceder lo antes posible al Turismo Carretera”. De todas formas, si bien no descarta pedir una licencia provisoria para correr en el TC a la Actc, agregó que “me parece que sería lógico hacer una temporada más de TC Pista, pero arrancando desde la primera fecha para afianzarme en la categoría”.