Solicitaron que se investigue a quienes no tomaron juramento a Cemborain en el 2013

El 10 de diciembre del 2013, en Mercedes se generó una fuerte controversia porque la mayoría de los concejales consideró que el entonces intendente electo, Víctor Cemborain, no estaba en condiciones de jurar debido a que estaba condenado por presuntas agresiones a un ex legislador. Si bien, el dirigente argumentó que aún podía apelar esa pena, finalmente asumió el vice, Raúl Levy. Pero, después, el STJ ordenó que el Jefe comunal asumiera. Ayer, un ciudadano presentó una denuncia penal contra quienes -en aquel momento- impidieron que jurara quien fue Intendente hasta el 2017.

“En representación del ciudadano Miguel Vallejos, realicé una presentación en el Juzgado de Instrucción para solicitar que se investigue a los que en el 2013 votaron en contra de que Cemborain asumiera en la Intendencia. Este requerimiento, por supuesto, también incluiría a todos los que de una u otra forma participaron de un acto en el que consideramos se violó lo establecido por la Carta Orgánica”, contó a El Litoral el abogado Miguel Ríos. Tras lo cual remarcó: “Consideramos que incumplieron con sus deberes de funcionarios públicos”.

Seguidamente comentó que, en un principio, solicitaron que se investigue a los que votaron a favor de impedir la asunción de Cemborain: los ex concejales María Alejandra Sánchez, Juan Carlos Vallejos, Félix Silvero, Dora Peñalver y los actuales, Daniel Ansola y Mariel Meza, quien ayer además juró como diputada provincial.

Consultado sobre el tiempo que transcurrió de aquel 10 de diciembre, Ríos afirmó que “por este caso aún no comenzaron a correr los plazos de prescripción porque aún dos de esos ediles siguen en ejercicio. Ansola tiene mandato hasta el próximo martes. Y Meza continuará en funciones ahora como legisladora. Precisasmente por su caso, según el artículo 67 inciso 2 del Código Penal, están dadas las condiciones para hacer la denuncia”.

Luego de realizar la presentación, el citado letrado expresó a Impacto Corrientes que en los próximos días “nos presentaremos como querellantes para poder realizar un seguimiento de la evolución de la causa”.