Beccacece en Racing: "Mi paso por Independiente fue muy fugaz y no influye"

El entrenador Sebastián Beccacece percibió hoy "una energía positiva" en Racing, su nuevo club, y aseguró que está "en un lugar de privilegio" después de pasar por Independiente esta misma temporada



"Llego a un club con mucha historia, de energía positiva, un lugar de privilegio y espero estar a la altura de este nuevo desafío. Uno elige donde quiere estar y lo prioricé sobre otras ofertas", expresó Beccacece de último y fallido paso por el rival eterno de "La Academia".



"Estoy más vinculado con el fútbol rosarino. Mi paso por Independiente fue muy fugaz y en nada influye de dónde vengo; quiero trabajar que es lo más importante", apuntó el ex ayudante de Jorge Sampaoli en el seleccionado argentino.



El flamante DT de Racing fue presentado en la sala de prensa del Cilindro de Avellaneda acompañado del presidente Víctor Blanco y el manager Diego Milito.



"Siento alegría, entusiasmo e ilusión por todo lo que se va a jugar el año que comienza", manifestó Beccacece de cara una temporada en la que Racing afrontará Superliga, Copa Libertadores y la Supercopa Argentina ante River Plate, último campeón de la Copa Argentina.



A su vez, Beccacece se mostró "contento" con los jugadores de ataque que posee el club, pero confirmó que buscarán "algo más" en el mercado de pases.



"Hablé con muchos jugadores del plantel y están entusiasmados, tendremos un calendario apretado, pero buscaremos construir algo muy lindo", indicó Beccacece.



"Este es un club de pasión desmedida, con una lealtad que contagia, voy a mantener una línea general de trabajo para crear un equipo intenso, protagonista y que retome la línea agresiva que lo llevó a ser campeón", agregó el ex DT de Universidad de Chile.



Por su parte, Milito expresó su satisfacción por la contratación de Beccacece, la segunda opción que manejó ante la negativa de Sampaoli.



"Se generó una gran empatía con él. Le pedimos a la gente que apoye, como lo hizo siempre, que el hincha tenga paciencia para seguir con este Racing positivo. Con este proyecto también buscamos hacer algo integral con las divisiones juveniles", indicó el manager del club.



A su vez, aclaró que el juvenil Benjamín Garré aún no firmó contrato con Racing. "Garré no es un refuerzo aún. Siempre digo que para que eso suceda hay que firmar el contrato y estamos terminando de definir los detalles", expresó el ídolo de La Academia.



Racing comprará el pase del volante de 19 años con un vínculo de cuatro años y medio y establecerá una cláusula de rescisión valuada en 25 millones de euros.



Milito también informó que el delantero Jonathan Cristaldo, denunciado por violencia de género por su ex pareja, tiene "intención de salir del país" y por lo tanto su futuro estaría en el fútbol del exterior.



En tanto, Blanco ofreció disculpas en el inicio de la presentación por la suspensión del lunes por razones burocráticas y afirmó que desecharán ofertas por Rojas.



El presidente de Racing definió al defensor Alejandro Donatti como "una pieza importante del equipo" y buscará su continuidad pese al interés de San Lorenzo.



Blanco indicó que el delantero Ignacio Pussetto, quien juega en Udinese de Italia, es un jugador que pretenden, con la chance de obtener un préstamo con opción de compra y que iniciaron conversaciones por Héctor Fertoli de San Lorenzo.



Racing Club comenzará la pretemporada el jueves 2 de enero en el predio de la AFA, en la localidad de Ezeiza.