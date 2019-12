Con 1,7 metro, el río rozó su menor marca histórica

Tal como sucede desde fines de julio, el nivel del Paraná se mantiene muy por debajo de lo habitual y ayer volvió a registrarse una de sus marcas más bajas de los últimos años.

Según el registro oficial de la Prefectura Naval Argentina, en el puerto capitalino el río marcó ayer 1,7 metro, bajando cinco centímetros respecto del día anterior.

De esta manera, se acercó nuevamente a su nivel más bajo de la última década. En octubre, había sido de 1,75, en la última década sólo superado por un registro de 2009. En cambio, en estas últimas semanas hubo varias marcas por debajo de las de hace dos meses, incluida la de ayer que se encuentra entre las cinco primeras en cuanto a las bajantes.

En noviembre se había registrado 1,49 metro, siendo y también en la misma época marcó 1,7 metro. Desde ese momento hasta ayer, es decir en el transcurso de un mes, el nivel del río no había llegado a ser tan bajo.

De acuerdo con un informe emitido ayer por la Entidad Binacional Yacyretá, esperan que para fines de diciembre pueda darse un leve repunte en el nivel del Paraná. A la vez, señalaron que donde se encuentra la represa tiene el menor caudal desde 1978.

Más allá de esto, aseguran que no hay elementos suficientes como para poder hacer una previsión certera sobre lo que pasará. Otros especialistas habían anunciado un crecimiento del río para esta época, pero finalmente expresaron que seguirá en bajante al menos hasta el inicio del año que viene.

El bajo caudal del río generó varias consecuencias en la ciudad. Una de ellas fue la puesta en vigencia de una veda especial de no pescar para proteger a los peces, como también no pudieron ser habilitados algunos tramos de playa por la cercanía de un canal profundo.

Además, tanto Defensa Civil como la Prefectura Naval Argentina instaron a las personas que utilizan medios de transporte acuáticos a que tengan extrema precaución, ya que el bajo nivel del río dejó muy cerca de la superficie del agua algunos bancos de arena. Por lo tanto, existen riesgos de accidentes en ciertos sectores del Paraná.