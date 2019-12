Mediante ferias, huertas y canastas sociales, atenderán la emergencia alimentaria

Se conformó ayer en Santa Lucía, un “gabinete social” tendiente a atender la emergencia alimentaria, el cual está regulado mediante una ordenanza recientemente aprobada por el Concejo Deliberante, que fue enviada por el Ejecutivo municipal.

La medida apunta a generar ferias francas, mercados populares, huertas familiares y canastas sociales en los comercios locales. Como también un relevamiento que se entregará en la Provincia y la Nación.

En la Casa de la Cultura municipal, encabezada por el intendente, José Sananez, se realizó la reunión a la que asistieron representantes de distintas instituciones como escuelas primarias, de organizaciones no gubernamentales, iglesias, pequeños productores, Ministerio de Producción de la Provincia, Bomberos Voluntarios, Asociación Hortícola, Policía de Corrientes, concejales y profesionales.

Este espacio, según informaron desde el Municipio, articulará acciones concretas para atender la emergencia socioeconómica existente. El Jefe comunal instó a trabajar en conjunto a todos los actores de la sociedad para contener a los sectores más vulnerables. Como estipula el proyecto enviado por el Ejecutivo y aprobado por el Concejo Deliberante, la emergencia alimentaria y nutricional promueve la implementación de ferias francas, mercados populares, huertas familiares, canastas sociales en los comercios locales, entre otros. Además, se realizará un relevamiento de la situación social y de la salud en la ciudadanía, se conformarán comedores en los barrios y se gestionará ante los gobiernos de la Provincia y de la Nación.

Por su parte, Sananez remarcó la importancia de que todos los actores de la sociedad trabajen en conjunto y no esperar siempre del Estado municipal. Añadió también que esto no es hacer política, es pensar en la gente que más necesita.