Desafío ECO YPF: alumnos goyanos compitieron en Buenos Aires

Tras meses de preparación, alumnos de 6º año de la Escuela Técnica “Francisco Pinaroli” de Goya participaron -el pasado fin de semana- de la carrera “Desafío YPF”. Los jóvenes representaron a la provincia luego de obtener una beca otorgada por la Fundación YPF y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. El equipo goyano estuvo conformado por los pilotos Juan Ignacio Ayala, Valentina Stalla y Lisandro Gómez. Mientras que Leandro Agustín Tribbia ofició de mecánico y Nerea Enríquez, de electricista. El jefe del grupo fue Gonzalo Dotti y los profesores que los acompañaron fueron Lydia Mochi y Domingo Gómez.

La competencia consistió, en primer lugar, en el diseño y armado de un auto ecológico. Luego la carrera, que implicó varias instancias y que se desarrolló el último sábado y domingo en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez”.

En diálogo con El Litoral, los jóvenes relataron que el primera jornada de competencia fue “larga y agotadora” porque primero debieron sortear los controles técnicos por parte de los especialistas. “La caja antivuelco de nuestro auto no cumplía las medidas reglamentarias, por lo que tuvimos que corregirla con ayuda de mecánicos de YPF”, expresó Gonzalo Dotti. Una vez que lograron sortear ese obstáculo, el sábado participaron de tres carreras. “La primera fue tradicional y después se trató de picadas de 200 metros, en las que pasamos la primera ronda pero perdimos en la segunda”, comentaron. Y la tercera carrera fue tipo “eslalom” y consistió en esquivar conos en el menor tiempo posible. “Al poco tiempo de iniciada se nos rompió la dirección y perdimos algunos minutos”, detallaron sobre esta última.

En la jornada del domingo disputaron dos carreras más. Primero el sprint femenino -sólo compitieron mujeres- donde Valentina Stalla obtuvo muy buenos resultados, quedando entre los primeros 20 puestos de un total de 95 autos. Y en segundo término se realizó la carrera final, en la que ganaba el equipo que más vueltas podía dar en un lapso aproximado de una hora y media. Esto, acotaron, “incluía cambio de piloto”.

“Pensamos que chicos de otras provincias que tenían ayuda de equipos que compiten en el TC podían sacarnos mucha ventaja, pero vimos que no fue así, que pese a algunos contratiempos que tuvimos desde que comenzamos a armar el auto estamos al mismo nivel”, indicaron.

“Quiero destacar que estos chicos estuvieron a la altura, cumplieron todo el tiempo con el reglamento, respetando el juego limpio. La destreza que mostraron al armar el auto y al repararlo cuando tuvo desperfectos en medio de la competencia, demuestra el conocimiento que adquirieron al hacer las cosas ellos mismos. Algo que por ahí no se notaba en otros equipos que habían tenido mucha ayuda externa. Estamos orgullosos”, resumió la docente Lydia Mochi.

Sobre la competencia del próximo año, tanto docentes como alumnos expresaron que comenzarán a prepararse desde principio de año para intentar así obtener nuevamente la beca que les permite participar, y en caso de conseguir ese objetivo, poder estar mejor preparados.