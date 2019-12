Alemania expulsa a dos diplomáticos rusos tras el asesinato de un georgiano

Alemania expulsó ayer a dos diplomáticos rusos en medio de una investigación por el asesinato, en agosto pasado, de un ciudadano georgiano que fue atacado a tiros por la espalda en Berlín, se informó oficialmente.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores declaró ayer y con carácter inmediato persona non grata a dos empleados de la embajada rusa en Berlín”, dijo una declaración de la sede diplomática difundida por los medios internacionales de prensa.

Las autoridades alemanas sospechan que el asesinato fue ordenado directamente por Moscú o por la república norcaucásica de Chechenia, integrante de la Federación Rusa, apuntó al agencia EFE.

La nota indica que las expulsiones son una respuesta al hecho de que “las autoridades rusas, pese a numerosos llamamientos enérgicos de alto nivel, no participaron lo suficiente en la investigación del asesinato”, sostuvo la agencia Sputnik.

La fiscalía federal alemana anunció que se hará cargo de la investigación del asesinato y dijo que hay sospechas sobre la acción de actores estatales de Rusia o Chechenia.

Antes de que se conociera la noticia de la expulsión, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, negó cualquier implicación de Moscú en el asesinato.

“¿Qué tiene esto que ver con las autoridades rusas? Se trata de suposiciones absolutamente infundadas”, dijo el vocero en una declaración difundida por la agencia rusa Interfax.

“Este asunto está siendo exaltado en cierta medida por los medios alemanes, pero esto no significa que este sea el caso”, añadió.

El ciudadano georgiano de etnia cechena fue asesinado a tiros por la espalda el pasado 23 de agosto en un estacionamiento en el barrio berlinés de Moabit.

El hombre habría luchado contra Rusia junto a los musulmanes chechenos a principios de los años 2000 en la guerra en esta república rusa, según el Centro de Observación y Educación de Derechos Humanos de Georgia.