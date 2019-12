El ex jefe de las FF. AA. contradice a Evo y asegura que no hubo golpe de Estado

A tres semanas de la renuncia de Evo Morales, el ex comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, rompió el silencio y replicó el argumento del ex mandatario de que renunció por la presión que recibió de los militares.

Kaliman fue una pieza clave de ese momento, ya que el 10 de noviembre le pidió a Morales que diera un paso al costado y renunciara para pacificar el país, tras dos semanas de violentas protestas sociales que estallaron con la denuncia de la oposición de que había habido fraude en los comicios presidenciales del 20 de octubre.

La sugerencia de Kaliman fue asumida por Evo, asilado en México, como un “golpe de Estado” en su contra. En varias entrevistas que dio el exmandatario descargó el peso de su alejamiento en las palabras del entonces comandante de las Fuerzas Armadas. “¿Cómo puede ser golpe de Estado si nosotros hicimos una declaración? Yo no saqué soldados, no le apunté con tanques, yo no me fui al Palacio, ningún militar salió a las calles. Yo no me he quedado como presidente, nadie se ha quedado de presidente que sea militar”, le replica ahora Kaliman.

“La palabra (sugerencia) se encuentra exactamente en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que nos permite al mando militar a través del comandante en jefe sugerir a las autoridades correspondientes alguna situación, y principalmente si el Estado estaba en peligro, la ley orgánica nos permite realizar esa sugerencia, entonces nosotros lo hacemos enmarcados totalmente en la Constitución. Y principalmente la Ley Orgánica de las fuerzas armadas y el manual del uso de la fuerza en conflictos sociales”, sostuvo.