Sigue la campaña solidaria para que una correntina visite la tumba de su hijo en Malvinas

La campaña encabezada por la ONG marplatense que ya se replicó en varias provincias, busca reunir dinero para cubrir los costos del traslado para que la mamá de un ex combatiente de Malvinas pueda ir desde su hogar en la zona rural de Pando hasta la isla. Ese viaje está proyectado para marzo del año venidero y ya cuenta con el compromiso del Ejército que pondrá a disposición un helicóptero. Padres de soldados caídos en las islas, personalidades del deporte, del espectáculo y hasta una empresa de colectivo se sumaron a la cruzada para que la correntina pueda concretar su anhelo.

Tal como publicó El Litoral en octubre pasado, la fundación “No me olvides” que nuclea a madres de caídos en Malvinas, veteranos y civiles que adhieren a la causa, inició hace pocos meses una campaña para que Elma Pelozo pueda viajar a las islas y visitar la tumba de su hijo. Por problemas de salud, ella sólo puede movilizarse en sillas de ruedas y por eso el viaje requiere de preparativos especiales. En este contexto, la ONG ya consiguió un helicóptero del Ejército para trasladarla del campo -vive en un paraje de Pando- al aeropuerto, donde un avión privado la llevará hasta Mar del Plata. Desde esa ciudad se trasladará hasta las islas para visitar la tumba de su hijo Gabino RuÍz Díaz, quien fue el primer ex combatiente identificado en el cementerio de Darwin.

En diálogo con un medio marplatense, el titular de la ONG y también ex combatiente, Julio Aro, expresó que “pusimos fecha para fines de febrero o primera semana de marzo, porque queremos cumplir el anhelo de esta mamá que ya tiene 80 años y su salud está un poco deteriorada”. En este sentido sostuvo que cualquiera puede colaborar con un poco de dinero lo que vale un café o una gaseosa. Y quienes no puedan donar dinero, “pueden compartir los mensajes y videos en las redes sociales que también son de gran ayuda”. Entre las personalidades que ya hicieron su aporte se encuentran el actor Facundo Arana, la reconocida banda de cumbia Los Palmeras, además de padres de soldados caídos en el conflicto y un sinfÍn de personas de todo el país.

Sobre el anhelo de Elma de visitar la tumba de “Cambacito” como llamaba a su hijo, Aro sostuvo que “es cerrar parte de la historia de ella, y parte de la nuestra”.

Para realizar donaciones los interesados pueden ingresar a la página de la fundación, y ahí elegir el monto que desea colaborar por medio de tarjeta, o bien a través de un depósito o transferencia a la cuenta que posee la ONG en el Banco Provincia con el CBU 0140401601618905072049.