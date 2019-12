Confirmaron la condena por violación para el futbolista Alexis Zárate

La Suprema Corte Bonaerense confirmó la condena de seis años y medio de prisión por violación para el futbolista Alexis Zárate, y la abogada de la víctima, Raquel Hermida, adelantó que pedirá la detención inmediata del ex defensor Independiente y Temperley.

Aunque el abogado del futbolista retirado, Gonzalo Falco, le explicó a Clarín que presentarán “un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación” y que, “como hasta tanto la condena no quede firme Zárate puede seguir en libertad”, el pedido de arresto de la querella “no prosperará”.

Hermida avisó que chequeará que el acusado esté cumpliendo con las reglas impuestas ayer por la Justicia.

Zárate, que desde su regreso en abril de 2018 del fútbol de Letonia y por pedido de la Justicia abandonó su carrera como futbolista, recibió el llamado del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Lomas de Zamora que lo condenó por abuso sexual agravado en septiembre de 2017. Desde el tribunal le pidieron al futbolista que se presente este jueves para notificarlo de la resolución de la Suprema Corte Bonarense.

Es que el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires rechazó ayer el recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Zárate por inaplicabilidad de la ley, y de esta manera confirmó la condena por la violación ocurrida en 2014.

Ante este fallo y luego de reiterados pedidos para que Zárate vaya preso, que fueron rechazados por la Justicia, la abogada de Giuliana Peralta adelantó que hoy pedirá la detención del futbolista ante el tribunal que lo condenó.

Pero el abogado de Zárate confirmó que presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación y puso en duda que el pedido de arresto por parte de la querella prospere: “Hasta que la condena no esté firme, él tiene permiso de la Justicia para seguir en libertad siempre que cumpla con la condiciones que le han fijado”. Por lo pronto, Zárate no puede salir del país ni acercarse a la víctima a menos de 500 metros del lugar donde ella trabaja, estudia o vive. “Yo sigo presa y él está libre”, se quejó la víctima sobre sus condiciones de libertad.