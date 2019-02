“Esta inversión en Emergencias mejora el trabajo médico y la atención al paciente”

n Los momentos más tensos, las urgencias más urgentes y aquellas pequeñas necesidades que en los minutos de tanta adrenalina se hacen gigantescas, se viven y afrontan en el sector de Emergencias. Por eso la ampliación edilicia y la renovación e incorporación de equipamiento para ese departamento del Instituto de Cardiología de Corrientes constituyen un gran impulso a su labor diaria. “Esta inversión en el sector mejora el trabajo médico y, sobre todo, la atención al paciente”, destacó la jefa del área, la doctora Eva Fernández, profesional de vasta experiencia en la especialidad.

Desde esa trayectoria, la doctora Fernández describió en una charla con El Litoral la importancia del paso histórico que hoy se dará en la institución al inaugurarse la primera fase del plan maestro de mejoras en infraestructura y equipos.

En principio indicó que se trata de una primera reforma de grandes dimensiones que se experimenta, teniendo en cuenta que se trataba de un área colapsada por cuestiones edilicias y de circulación. A partir de ahora, la atención se despliega en una zona con más espacios y más ordenada, con lo cual se gana comodidad y eficiencia.

“Establecimos el método ‘Triage’ que posibilita que el paciente ingrese a un sistema de categorización por urgencias. Básicamente, el paciente llega, se anuncia y tiene un primer contacto con un administrativo. A partir de ahí es entrevistado por un enfermero, entrenado en Triage, quien le hará una serie de preguntas, un electrocardiograma y chequeo de los signos vitales. En base a ello, lo categorizan a través de colores, de acuerdo a la urgencia y no solamente por orden de llegada: rojo, amarillo, verde y blanco. El primero directamente no se anuncia y es un ingreso directo”, explicó Fernández.

“En esta recategorización -continuó-, si el paciente es de bajo riesgo, estará en el rango de colores blanco o verde, y se traslada a una sala de espera que está frente a cinco consultorios. A través del sistema informático se asigna al médico que lo atenderá. Si es rojo o amarillo, va a otro grupo de médicos, o bien al sector de internación o al de los sillones, donde se los mantiene asistidos con comodidad.

Así, también hay otras áreas con seis camas, otras de urgencias y la sala de Shock Room, a la que se accede directamente desde la calle Córdoba y cuenta con una sala de enfermería al lado”, describió la doctora, quien es jefa del departamento desde el 2010.

“En el sistema que aplicamos, gracias a la nueva disponibilidad de espacios y equipos, se destaca la complementariedad del proceso de atención”, indicó. “Tratamos de que todos los pacientes, categorizados con los colores, se atiendan en el menor tiempo posible”, apuntó la profesional y agregó: “También buscamos darles la dinámica y comodidad que se merecen. Antes estábamos todos mezclados y ahora, con el nuevo diseño que tenemos, se estableció una circulación interna sólo con el personal, y una circulación externa sólo con los familiares. En síntesis, se amplió y optimizó la circulación”.



Equipamiento

“La incorporación de equipos acompaña lo edilicio en este proyecto de ampliación”, afirmó Fernández mientras recorría las obras acompañando a periodistas de El Litoral. “En Emergencias ya contábamos con equipamiento, pero ahora se renovó todo el sistema informático, computadoras, monitores, camas (neumáticas) y un ecógrafo con el que el médico de la guardia ya podrá evaluar y definir asistencia en la emergencia. Obviamente, trabajamos apoyados en el crecimiento que experimentó el sistema de Diagnóstico por Imágenes, pero es bueno contar con equipos que son prácticos en el primer diagnóstico”.



Area clave

“Este siempre fue un sector clave y aumentó muchísimo la demanda de atención. Además, vemos la complejidad de la patología que presenta el paciente. Una cosa era el que ingresaba cuando yo hacía guardias en mis primeras experiencias, y otra es el paciente de ahora”, diferenció.

Al respecto, consideró que “esta divergencia tiene también que ver con que el instituto mejoró en infraestructura y hemos ampliado el área de cobertura de nuestra asistencia. Ahora hacemos trasplante renal y cardíaco, y tenemos un servicio de diálisis. Se ha ampliado nuestra gama de pacientes y se ha ampliado también la cantidad que llega a la emergencia.

Tenemos muchas consultas que no son cardiovasculares, por eso implementamos también el Triage, para categorizar”, explicó.

A la par de la ampliación del edificio y el equipamiento con que cuenta, también se agrandó el equipo médico. “Si bien la guardia nocturna sigue teniendo un médico, el resto del día nunca baja de dos en la emergencia. En las horas pico, de 8 a 21, tenemos una variable de tres y cuatro médicos, y hay días en que llegamos a estar cinco”, describió Fernández.

“Tenemos un equipo bastante aceitado y de gente entrenada; además de residentes, que son médicos en formación y que rotan en las guardias”, acotó.



Trabajo diario

“No es lo mismo como estamos trabajando ahora que antes. Uno trabaja cómodo, el paciente está cómodo y tiene intimidad: no es lo mismo revisarlo delante de otros pacientes que esperan su turno, que hacerlo en una zona especial. Se siente mejor”, refirió. Consideró que “cambia absolutamente todo el proceso: el personal está cómodo, pero no sólo en el trabajo, también porque tenemos un ala científica muy importante que tiene su propio espacio, muy cómodo”.

“Hay un área donde permanece el médico de guardia, puede descansar un poco y cuenta con todos los servicios necesarios para permanecer cómodos en el trabajo”, añadió Fernández.



Salto de calidad

La jefa de Emergencias destacó que las obras que se inaugurarán oficialmente hoy representan “un total salto de calidad para la institución”. “Nos cambia la vida a los que trabajamos y sobre todo al paciente. Porque si el médico trabaja de manera cómoda, el enfermero trabaja cómodo y con todos los elementos, la atención al paciente será también diferente. Además, el paciente sabrá que el familiar que lo acompaña también está cómodo en una sala, no expuesto, obviamente se sentirá mejor”.

“Conozco muchas Emergencias en el país y muy pocas tienen el tamaño que ahora tiene la nuestra y su optimización. Es vital que esto sea así. Siempre decimos: ‘No podemos tener la mayor excelencia médica cuando la puerta de entrada del paciente que viene descompensado la tenés abandonada’. Emergencias es la puerta de entrada al instituto. Y el grado de eficiencia del trabajo y la calidad del personal de este departamento es vital para que nosotros podamos tener éxito en aplicar todo el resto de la tecnología que tenemos en la institución. En definitiva, es ser eficiente en el tratamiento inicial”, concluyó.