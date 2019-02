Ecocardiografía: importantes cambios para una mayor cantidad y tipos de estudios

“Se suman mejoras estructurales al servicio. Nosotros estamos en un área que es muy sensible para la cardiología, ya que es un estudio de diagnóstico fundamental, no invasivo, que usa el ultrasonido para ver estructuras cardiacas: evalúa el corazón y los grandes vasos y arterias de todo el cuerpo”, comenzó explicando a El Litoral la doctora Laura Cristina Titievsky, integrante de Ecocardiografía. Esta es una de las áreas beneficiadas en la primera fase del plan maestro de obras de ampliación y equipamiento.

“Si bien el servicio viene funcionando desde hace mucho tiempo, lo que implica esta inauguración son mejoras estructurales, mejoras en cuanto al equipamiento que se adquirió y que es de última generación, que tiene gran definición y resolución y permite ver con nitidez lo que se necesita observar en detalle”, señaló la profesional que integra el departamento cuya jefatura ejerce actualmente el doctor Jorge Parras.

“Lo que se hizo en la ampliación edilicia -agregó- es aumentar el número de consultorios para la especialidad, donde se hace mayor número de estudios porque incrementamos la cantidad de equipamiento. Y son los mejores equipos que hay hoy en el mercado, lo cual nos permite hacer mayor cantidad y tipos de estudios”.

La doctora señaló además que “nosotros tenemos derivaciones de todos los servicios, incluso de médicos de afuera, porque hay estudios que sólo se pueden hacer acá en el instituto. Este es un servicio que nuclea a todas las áreas, porque es un estudio básico de la cardiología. Porque lo que hace es ver la estructura del corazón, la fuerza del mismo, las estructuras de las válvulas, la presencia o no de enfermedad congénita, la estructura de arterias y venas, la presencia de placas de colesterol, de trombos en las venas. Evalúa la circulación de las arterias, vemos la estructura cardiaca, la aneurisma. Tanto en adultos como en pediátricos tenemos una amplia variedad de estudios”.

Asimismo, la doctora Titievsky recordó que “la ecografía evalúa no sólo al paciente estático, sino que también contamos con el único laboratorio de ecografía para estrés, en el que se evalúa el corazón haciendo esfuerzo y se trabaja con médicos especializados”.

“Contar con un área renovada es un nuevo salto de calidad de la institución. El Cardiológico siempre fue pionero en su rubro y hay estudios que no se hacen en otros centros especializados, incluso fuera de la región, no sólo de la provincia y la ciudad”, ponderó.

También apuntó que “las mejoras estructurales llevan una mejora en la calidad de la atención y en el tiempo de espera, porque antes se tornaban extensas porque teníamos el limitante estructuras. El número de equipos y médicos que podíamos utilizar era menor. Esto ahora aumenta la capacidad para atender”.

Destacó luego que “en recursos humanos siempre estamos formando. Acá eso es fundamental y con las nuevas tecnologías que contamos se requiere actualización permanente, no sólo para los profesionales que están en formación sino de los que ya estamos trabajando”.



Equipos de alta gama

Al retomar el caso de la adquisición de equipamiento, Titievsky afirmó que “siempre tuvimos los últimos equipos, pero hoy se da un gran salto, contando con lo último en el servicio de cardio. Hoy tenemos equipos de última generación, de alta gama: tenemos un Mercedes Benz”, graficó.

“La ecografía requiere el equipo y la camilla, y lo que hizo fue agrandar los espacios y aumentar el número de consultorios. También la sala de espera, que es mucho más amplia, porque fuimos creciendo progresivamente no solamente en el número de estudios sino en su clase”, dijo.

Así, “son en total ocho equipos, de los cuales tres son los nuevos, los últimos adquiridos. Hay un plan de continuidad y el instituto sigue proyectando un mejor servicio para el paciente. La idea es seguir creciendo e ir incorporando equipos a medida que vayan apareciendo nuevos”, manifestó.

Resaltó también que “el área está hoy en óptimas condiciones, mucho más organizada: el paciente ahora encuentra todo más fácilmente, porque todas las áreas relacionadas estamos cercanas. La circulación se hizo más amigable para el paciente”

“También, antes teníamos un tiempo de espera de estudios un poco más largo por este limitante espacial, lo cual ahora se redujo notoriamente”, destacó.