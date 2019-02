El servicio de remis entre Chaco y Corrientes costará $50 desde hoy

A poco más de 15 días del incremento del servicio interprovincial de colectivos, desde una de las empresas de remises Chaco-Corrientes informaron que a partir de hoy se implementará una suba del 25% en el precio del viaje, que pasará de $40 a $50, mientras que el mismo trayecto pero en un remis local tiene un costo de aproximadamente $650.

El Litoral consultó al dueño de una empresas de remises Chaco-Corrientes que funciona en el puerto local sobre la reactualización del cuadro tarifario y dijo que “desde mañana (por hoy) comenzaremos a implementar el nuevo precio de $50 por viaje durante las 24 horas, todos los días de la semana”.

Vale recordar que la última suba de este servicio había sido a mediados del año pasado, cuando el pasaje pasó de $35 a $40.

En referencia a la demanda, señaló que “la gente sigue viajando en remis, el cambio de tarifa no afecta la demanda ya que por lo general son personas que están acostumbradas a utilizar este servicio para llegar sin inconvenientes y más rápido a sus lugares de trabajo”.

En este contexto, El Litoral también consultó a un remisero particular sobre el costo de un viaje a la ciudad de Resistencia y dijo que “el monto rondará los $650 dependiendo de a qué punto de la ciudad viaje, pero desde el puerto se cobra aproximadamente ese monto”; “pasa que la mayoría de los remiseros Chaco-Corrientes tienen equipos de funcionamiento a gas y por eso les resulta, porque con el precio de la nafta no es negocio viajar hasta allá por $50”, opinó.

Vale recordar que con las últimas rebajas en hidrocarburos que se produjeron casi a mediados de enero, en Shell el costo de la nafta súper es de 42,59; la fórmula diesel cuesta $39,89, mientras que el Glpa se vende a sólo $12,45 en la única estación de la ciudad, aunque la instalación del equipo ronda los $15.000.