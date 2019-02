Seguridad: vecinos del Aldana y Bañado Norte difundirán recomendaciones

A causa de los constantes robos en la zona de los barrios Aldana y Bañado Norte, los vecinos comenzarán a difundir recomendaciones para evitar que los delincuentes continúen con su accionar, ya que además todo el sector carece de iluminación a pesar de los reclamos.

Durante la mañana de ayer, una mujer que circulaba en una moto sufrió un arrebato, cayendo a la cinta asfáltica como consecuencia, y tras lo sucedido indicó que “es el mismo delincuente, es la segunda vez en la semana que me roba” y agregó que “esto no puede seguir así, necesitamos que hagan algo, a la noche tampoco tenemos luz en toda la zona y esta situación está cada vez peor”.

Y como consecuencia de este nuevo robo, el último de una seguidilla que se da en la zona desde hace bastante tiempo, los vecinos comenzarán a realizar un listado de recomendaciones que difundirán entre los que habitualmente circulan por la zona y puntualmente alertarán a los ingresantes y estudiantes a fin de evitar que sufran estos asaltos y robos.

Algunos de los consejos que comenzarán a difundirse en la barriada versan sobre la posibilidad de siempre recorrer la zona en grupo, que se evite el uso del celular mientras se deambula por el sector, sobre todo a la noche ya que la zona carece de iluminación. Las chicas, que eviten todo tipo de medallitas, pulseras y otros objetos como mochilas que puedan tener cierto valor, ya que en su mayoría las mujeres son las más propensas a sufrir arrebatos.

Asimismo, los vecinos continuarán insistiendo con los reclamos en materia de alumbrado en el sector, el despeje de luminarias y que se incremente la cantidad de agentes caminantes y patrullajes, dado que los delitos ya no tienen un horario y ante el inminente inicio de clases, el lugar se vuelve un blanco fácil para los delincuentes que eligen la zona y luego escapan a los barrios aledaños a refugiarse.