Durante 2018 la jurisdicción recibió más de 2.900 millones en inversión real

Más de 2.973 millones de pesos recibió la provincia de Corrientes durante 2018 en materia de inversión real directa por parte del Gobierno nacional. Esto representa una variación negativa de 0,2 por ciento en relación con 2017.

Los datos se desprenden de un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), correspondiente a la ejecución presupuestaria nacional de diciembre de 2018. Corrientes no fue la única jurisdicción con los números en baja en materia de obra pública. Esta fue una tendencia que se observó en prácticamente todas las provincias, a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (19,1 por ciento), Mendoza (2 por ciento), Misiones (18,4 por ciento), La Rioja (19,2 por ciento) y Salta (2,6 por ciento).

A diciembre de 2018, a Corrientes se devengaron más de 2.973 millones de pesos en materia de inversión real directa y transferencias de capital. Esto significa que estuvo afectada por un recorte de 7 millones de pesos. En diciembre del año pasado, se remitieron más de 695 millones de pesos, mientras que en igual mes pero de 2017, se enviaron más de 285 millones de pesos.

Vale aclarar que a partir de 2018, el Fondo Federal Solidario, también conocido como Fondo Sojero se transfiere a las provincias de manera directa, en el marco de los compromisos asumidos entre estas y el Estado nacional, tras haber sido derogado el régimen a través de transferencias automáticas en agosto mediante el Decreto N° 756/2018. Además, las provincias con la adhesión al pacto fiscal, definieron reducir inversiones de Nación por mayores ingresos por coparticipación.

Si se observa en términos interanuales, la caída más estrepitosa se direccionó hacia inversiones interprovinciales, donde la baja a diciembre de 2018 fue de 36 por ciento, lo que equivale a un recorte de 4.979 millones de pesos.

Sin embargo, en términos nominales o absolutos, la jurisdicción más perjudicada fue la administrada por María Eugenia Vidal. Allí la inversión directa se derrumbó -6.472 millones de pesos, es decir, un equivalente a -25 por ciento interanual.

En términos porcentuales, la mayor caída se observó en San Luis, cuya administración no firmó el pacto fiscal. Allí el descenso fue de 45,5 por ciento. En este sentido también se vio afectada Misiones, con una baja de 32,2 por ciento. Esto significa que durante 2018 recibió 1.269 millones de pesos menos que en 2017.

Chaco, por su parte, recibió un 26 por ciento menos de inversión real directa y transferencias de capital. Aunque, durante 2018 a dicha jurisdicción se remitieron 4.161 millones de pesos. En tanto, a Formosa, se transfirieron 3.057 millones de pesos, lo cual representa una baja del 23 por ciento en términos interanuales.

En cuanto a las transferencias de capital, estas incluyen programas de vivienda y urbanismo a través de los cuales se distribuyeron más de 23 mil millones de pesos, con una variación interanual favorable del 56 por ciento.

En tanto bajó un 34 por ciento la inversión en educación a nivel país, cuyo recorte alcanzó los 2.800 millones de pesos. Esto incluye programas de infraestructura y equipamiento, fortalecimiento edilicio de jardines de infantes, el plan nacional de digitalización, el cual no recibió aportes, como así el de innovación y desarrollo de la formación tecnológica.

No obstante, se aumentó la inversión al programa de asistencia técnica-financiera para el desarrollo de la infraestructura para el saneamiento. Esto es, agua potable y alcantarillado.