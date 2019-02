Tránsito con ciertas demoras en el inicio de los carnavales

Comenzaron el viernes las noches de corsos oficiales en el corsódromo Nolo Alías y la circulación vehicular presentó algunas complicaciones, aunque no tan severas como en ediciones anteriores. Hay que tener en cuenta que la primera jornada es la de menor convocatoria, por lo que las dificultades podrían aumentar el fin de semana que viene.

Cerca de las 21, una hora antes del horario de arranque, el tránsito sobre la Ruta 12 fue fluido y no se dieron grandes contratiempos.

Ya para las 22 comenzaron a darse ciertas dificultades, sobre todo en el tramo que va desde el cruce con avenida Libertad hasta el ingreso mismo al corsódromo, en el acceso al Perichón.

El traslado desde la zona de El Aguila hasta el Nolo Alías tomó, por momentos, poco más de 20 minutos. Más allá de esto, la circulación en general se dio con tranquilidad y no se registraron accidentes ni irregularidades de importancia.

La Policía y el personal de Tránsito desplegaron controles sobre la ruta y las arterias aledañas, respectivamente. Respecto a las inspecciones viales, desde la Comuna señalaron que se realizaron más de 150 test de alcoholemia y, aunque hasta anoche no contaban con datos oficiales, aseguraron que fueron pocos los que arrojaron resultado positivo.

El personal a cargo del ordenamiento vehicular destacó los resultados del operativo, teniendo en cuenta que en la zona rutera se encuentran avanzando con obras para la autovía Travesía Urbana Corrientes. “Vialidad habilitó algunos senderos alternativos en los sectores que eran necesarios y por eso no hubo grandes complicaciones”, dijo a este matutino el subsecretario de Tránsito, Juan Acinas.

En tanto, esperan poder obtener resultados similares en los fines de semana siguientes, atentos a un seguro aumento en la cantidad de asistentes hasta la última noche de carnavales en el corsódromo.