PJ: reunión clave entre el presidente de la Junta y Bassi

El presidente de la Junta Electoral del Partido Justicialista, Marcelo Llano, se reunirá hoy con Gerardo Bassi, jefe máximo del peronismo correntino. El motivo del encuentro es el financiamiento de las internas.

En Goya a las 17, el ex intendente y actual presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista, Gerardo Bassi, recibirá al titular de la Junta partidaria.

La principal cuestión a tratar es el financiamiento de las internas. La Junta entiende que el partido está en condiciones de desembolsar los fondos para garantizar que las elecciones se concreten.

De lo contrario planean acudir al Consejo Nacional para que sea ese órgano el que facilite los fondos.

Estiman que los comicios no demandarán más de 5 millones de pesos, dependiendo de la cantidad de escuelas en las que se vote.

Llano le pedirá a Bassi que formalice el pedido al Consejo Nacional para que facilite los fondos.

“Vamos a solicitar que el Consejo Nacional (presidido por José Luis Gioja) financie las internas y si no tenemos respuestas, acudiremos a la jueza María Sebrini de Cubría, porque el Consejo Nacional debe financiar las internas en Corrientes”, aseguró a El Litoral el presidente de la Junta. “Las internas por cuestión de financiamiento no se van a suspender. Hay varias maneras de lograr recursos para los comicios, otra posibilidad es que cada sector haga su aporte”.

“Pero es una obligación del Consejo Nacional financiar las elecciones”, insistió.

Otra de las cuestiones que será elevada a Bassi es el pedido de varios dirigentes del interior de prorrogar la fecha de las internas por al menos dos meses, debido a las inundaciones.

“La facultad de postergar las elecciones corresponde al Consejo provincial. Nosotros lo que hacemos es elevar al Consejo los pedidos de los dirigentes”, explicó Llano.

“La unidad del peronismo parte de esta interna, la última compulsa fue en 1999. Si nos aferramos a que sólo participe un sector, gran parte de los peronistas se cruzará de vereda. Por eso considero que si hay dirigentes del interior que quieren que se postergue la fecha de las elecciones, hay que hacerlo, para que puedan participar todos. Imaginate que se le pida a los militantes trabajar en una interna cuando tienen su casa bajo agua”.