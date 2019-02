El Poder Judicial remata hoy un lote de vehículos en el predio “ex Zarpa”

El Poder Judicial de la provincia llevará a cabo hoy un remate de un lote de vehículos que se encuentran bajo su cuidado en el predio conocido como “ex Zarpa”, en la zona de Santa Ana. El acto se iniciará a las 9:30 y durará hasta que culminen con todos los rodados. No obstante los interesados, podrán visitar el predio desde las 8 para observar el estado de los vehículos que serán rematados.

De acuerdo a la información proporcionada, durante la subasta se va a disponer de lotes bien diferenciados en automóviles y motocicletas, que cuentan con un precio de base con el que se podrá empezar a pujar para adquirirlo. Entre otros, la subasta de motos de 110 cilindradas arranca desde los $500 y de algunos autos en $5 mil. En caso de no haber interesados, se vuelve a poner a remate pero sin un piso.

En cuanto a las operaciones se informó que sólo serán en efectivo, debiendo abonar un mínimo del 30% del total al momento de la transacción.

Por ultimo aclaran, que entre las 8 y las 9:30 en el mismo predio mencionado, las personas a cargo del proceso pondrán en exhibición los rodados que serán rematados posteriormente.

Este tipo de procedimientos son llevados a cabo con cierta periodicidad, buscando liberar espacio en los galpones judiciales donde se encuentran vehículos y demás elementos que fueron decomisados en diferentes circunstancias y que ya no serán devueltos a sus dueños.