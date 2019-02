Adolescentes rescataron a un nene que era violado

Dos adolescentes rescataron a un nene de ocho cuando era violado en un descampado de la localidad bonaerense de Tristán Suárez, partido de Ezeiza. Apenas vieron la situación no lo dudaron un segundo y decidieron actuar contra el agresor.

El aberrante hecho se produjo en el barrio San Andrés cuando Marcos, de 13 años, y Uriel, de 15, pasaban por un predio ubicado en la intersección de Roque Sáenz Peña y Falucho. A lo lejos vieron a un hombre que pescaba con tres chicos y se acercaron con la intención de pedirle la caña.

Pero a pocos metros de distancia se dieron cuenta de que ya no estaban allí y de pronto vieron cómo el hombre estaba violando a uno de los menores, que resultó ser su propio hijastro.

Además, el agresor portaba un cuchillo con el que lo amenazaba.

Inmediatamente, Marcos y Uriel corrieron y encontraron a otro hombre al que le dijeron lo que estaba pasando.

Fuentes policiales le indicaron a la prensa metropolitana que el sujeto llamó al 911 y para que el agresor no se escapara, los adolescentes lo redujeron con palos.

Acto seguido, lo llevaron hasta la entrada del predio y allí lo retuvieron hasta que llegó la Policía.

El detenido fue identificado como Esteban Facundo Rojas, de 32 años, y se encuentra en la Comisaría 2° de Ezeiza acusado de violar a su hijastro de ocho años.

En cuanto a la víctima, en un principio, fue trasladada junto con su madre, María Nazarena Arias, a la Comisaría de la Familia y la Mujer local y, posteriormente, a un hospital cercano por las lesiones que sufrió por el ataque.

La causa quedó a cargo de la UFI 3 de Ezeiza, caratulada como abuso sexual.

Celeste, la mamá de Marcos, dijo en una entrevista a un diario porteño que siente “orgullo” por cómo actuó su hijo junto consu amigo, pero también expresó su pena por el abuso sexual del que fue víctima el nene de ocho años.

Además, contó que el menor, cuando tenía cinco años, amedrentó a su papá mientras la agredía salvajemente: “Mientras yo estaba inconsciente por los golpes, él tomó un secador y lo espantó. Después corrió y llamó a la Policía”, relató.