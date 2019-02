Jorge Terrile confirmó la continuidad de planes nacionales para Corrientes

El Secretario de Deportes de la Provincia de Corrientes, Jorge Terrile, confirmó que los planes nacionales en materia deportiva se mantendrán en Corrientes, pese a los cambios que se registraron a nivel país en los últimos días. Esta fue la principal conclusión después de la XVI Convención Nacional del Deporte que se concretó el pasado martes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La reunión entre los principales dirigentes del deporte en el país se concretó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) y sirvió para la presentación de la flamante Agencia del Deporte Nacional que creó el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

“Este cambio ya lo veníamos manejando en anteriores reuniones, lo que sorprendió es que se concretó por un Decreto y no por una determinación del Congreso”, señaló Terrile desde Buenos Aires en contacto con el programa “Era por Abajo” en Radio Unne.

La decisión de Macri, entre otros puntos, llevó a la eliminación de la Secretaría de Deportes de la Nación y la puesta en funcionamiento de la Agencia del Deporte Nacional.

Terrile también explicó que “para nosotros el saldo fue positivo dado que De Urquiza confirmó la continuidad de los programas nacionales que recibimos en las distintas provincias, como ser los casos de Escuelas de Iniciación Deportiva y Clubes Argentinos, además de cursos y capacitaciones”. Además, subrayó que seguirán los Juegos Nacionales (Evita y de Playa).

Por otra parte, Terrile sostuvo que el propio Diógenes De Urquiza “nos informó que no está prevista la venta del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) como se venía especulando desde la creación de la Agencia. No vamos a vender para la concreción de un complejo inmobiliario dijo durante su alocución”.

En tanto que ayer, Terrile participó en la Casa de Chubut de la presentación de los Juegos Nacionales de Playa que se disputarán del 28 de febrero al 4 de marzo en Puerto Madryn. “Durante el próximo fin de semana se van a concretar los últimos clasificatorios para completar la delegación de Corrientes que viajará al sur”, comentó el funcionario provincial.