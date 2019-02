Boca derrotó a Lanús y sigue ilusionado en la tercera posición

Boca Juniors (35 puntos) continúa a la expectativa para luchar por el título en la Superliga, al derrotar anoche a Lanús (24), por 2-1, en partido disputado en La Bombonera por la fecha 19.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro, que está invicto en su corto ciclo de cinco cotejos (tres triunfos, dos empates), todavía no muestra las ropas de candidato y adolece de un funcionamiento colectivo ideal para treparse a una vanguardia que tiene a 10 puntos.

El lateral Emmanuel Mas, con un cabezazo, abrió la cuenta a los 10 minutos del segundo tiempo.

El interminable José Sand obtuvo el empate provisorio para Lanús, que interrumpió una racha de cuatro victorias en fila y siete cotejos sin perder. Pero Mauro Zárate, con un disparo que se desvió en Gabriel Carrasco y despistó al arquero Matías Ibáñez, le dio cifras definitivas a la pizarra.

Con un partido pendiente (que jugará el miércoles ante Atlético Tucumán), Boca quedó a 10 unidades de Defensa y Justicia, el rival que enfrentará el domingo próximo, en Florencio Varela.

El primer período fue apenas discreto. Lanús lo presionó al equipo local en la zona central y le cortó los eventuales circuitos de juego.

Entonces, al conjunto de Gustavo Alfaro le faltó romper líneas, quebrar el tono monocorde. En suma, el elenco xeneize quedó preso, sin ideas, y le faltó generar.

Lanús armó un complejo tejido en la mitad de la cancha y tuvo más tiempo la pelota, pero no supo progresar en los metros finales y casi no inquietó a Andrada.

En la segunda mitad todo cambió, a partir de una jugada de pelota detenida. Tras un córner de Zárate, se elevó Mas en el centro del área y conectó al 1-0. Iban apenas 10 minutos.

El conjunto granate estableció la igualdad provisoria en la primera réplica que dispuso. Sobre los 14 minutos, y también derivado de una jugada de pelota parada, el interminable Sand exhibió sus credenciales y convirtió.

Pero en la siguiente maniobra, una corrida de Pavón por derecha continuó en un disparo de Zárate, que rebotó en Carrasco y se tradujo en el 2-1. En solamente un cuarto de hora, el segundo tiempo había ofrecido más atracciones que en los 45 minutos iniciales.

El partido quedó expuesto para un Lanús que adelantó líneas en procura del empate, mientras los de Alfaro apostaron a las contras, bien apuntalados por el trajinar de Marcone y las subidas de Buffarini.

Pese a todo, el equipo granate tuvo la oportunidad de la igualdad, cuando el ingresado delantero paraguayo Pablo Martínez remató desde ángulo sesgado y exigió una buena respuesta del guardavallas Andrada. Así finalizó el encuentro a favor de Boca.