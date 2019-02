La interna del PJ podría costar unos 6 millones de pesos

De cara a las internas previstas para el 31 de marzo, el PJ organiza sus números. El costo de los comicios rondaría entre los 4 y 6 millones de pesos, según calculó el senador provincial Víctor Giraud.

El fin de semana se reunió el Consejo Provincial del PJ para definir cifras. Si bien a nivel provincial pareciera que no habría acuerdo, se espera que haya consenso en varias localidades. En algunos distritos del interior “no necesariamente se realizarán elecciones, porque habrá listas únicas. Hay muchas cosas para ir definiendo y trabajando en los próximos días”, dijo el legislador a radio Sudamericana.

“Hasta que la Junta (Electoral partidaria) no tenga el número de afiliados que van a votar, el número de independientes que van a votar y las mesas o urnas que hay que distribuir, no sabemos. Y a su vez se viene hablando que en muchos sectores no se llegue a una compulsa interna”, señaló.

“Ayer me comuniqué con el presidente Bassi (Gerardo), por el tema del presupuesto para financiar lo referente al Correo Argentino y estamos viendo una serie de alternativas para abaratar los costos”, aseguró a la misma emisora Marcelo Llano presidente de la Junta Electoral del Partido Justicialista. “Se tiró una idea que no es descabellada porque hay localidades que no son conflictivas y que tienen pocas urnas, por lo que en esos pueblos una vez que finalice el escrutinio y se labre un acta podrán traerla a Capital en vehículos con los representantes de cada línea que participa. No así en las ciudades más grandes donde sería determinante el caudal electoral ahí contrataríamos al Correo”, dijo.