Buscan a un hombre por el crimen de la pareja de su ex

Braian Fillip, un visitador médico de 28 años, fue ejecutado de un tiro en la cabeza segundos después de bajarse de su Volkswagen Gol Trend color rojo en la calle General Lavalle al 2800, en la localidad bonaerense de San Fernando.

De acuerdo con la investigación, el asesino llegó en otro vehículo, lo abordó, sacó un arma y casi sin decirle una sola palabra, le disparó en el cráneo. El joven murió en el acto y la persona que le quitó la vida escapó.

Los investigadores rápidamente descartaron el robo. Según dijeron fuentes policiales a Infobae, Braian tenía todas sus pertenencias: dinero, celular y hasta las cadenas de oro que usaba. La hipótesis, para la Policía Bonaerense a cargo de investigar el caso, apunta a un ajuste de cuentas. Al lugar llegaron primero efectivos de la Comisaría 3ª de San Fernando, quienes pudieron saber según testigos que el asesino hizo arrodillar a la víctima y después la mató.

Con el correr de las horas, la UFI de San Fernando a cargo del fiscal José Ignacio Amallo, a cargo del expediente, pudo establecer que el homicidio fue supuestamente cometido por un ciudadano venezolano identificado como Roswil Nelson Belisario Bolívar, un ingeniero mecánico de 31 años con domicilio registrado en Vicente López, empleado a fines de 2017 por una firma local, que después de asesinar al visitador médico huyó hacia Brasil.

La supuesta fuga no fue el único dato que los investigadores pudieron recabar: descubrieron que detrás del crimen existe una trama aún más compleja y una planificación que involucró al menos a dos personas más.

De acuerdo con las fuentes, Braian había retomado una relación amorosa hace poco tiempo atrás con una joven de 24 años, quien a su vez había sido pareja de Belisario Bolívar.

Esto, al parecer, causó el enojo del padre de la chica -un hombre identificado como Enrique Zunino- que no toleraba que su hija estuviera nuevamente con Fillip. Fue entonces que junto al ex yerno (que también era su empleado en un taller) y su hijo, planificaron el asesinato. Según establecieron, fue el hermano de la joven quien compró un revólver calibre 38 largo marca Goliat y se lo habría dado a Bolívar para matar a Braian.

Horas después se libró un pedido de captura a Migraciones, a raíz de que los investigadores constataron que el autor material del hecho se estaba desplazando por la Ruta 14 hacia Brasil. Mientras tanto, en un allanamiento en el taller de Zunino lograron incautar el arma utilizada y el Fiat 147 en el que Belisario Bolívar se movilizó para concretar el plan.