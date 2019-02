Enojo del macrismo con Lousteau por su pedido de internas

El entorno del Presidente, Mauricio Macri, criticó con dureza a Martín Lousteau por expresar a través de los medios sus diferencias con el PRO y reclamar internas en Cambiemos. Las palabras del diputado nacional en la entrevista que publicaron medios metropolitanos provocaron un profundo malestar en el Presidente y en su grupo de colaboradores más cercano.

De a uno, los funcionarios que caminaban por el lobby del Hotel Melia, donde se encuentra la comitiva oficial, no dudaban en descargar su bronca contra el ex ministro del kirchnerismo, que dijo que “no debería haber miedo a competir en las Paso”, en un abierto desafío al macrismo.

“Podría haber esperado a aterrizar en Buenos Aires...”, se quejó otro de los funcionarios de primera línea que viajaron con el Presidente a la gira por Asia. El disgusto fue tal que Macri ya le avisó que quiere mantener una charla con él. Será en el avión de regreso, lo que aún resta definir es si será en el tramo de Vietnam a Dubai o en el vuelo final que parte mañana rumbo a Buenos Aires.

Lousteau sabe que sus palabras rompieron la armonía que tenía el grupo hasta ahora, pero está tranquilo. Incluso, recibió muchos mensajes de apoyo, entre ellos del presidente del radicalismo, el gobernador Alfredo Cornejo. Durante el reportaje dejó en claro las diferencias con el macrismo y, a modo de provocación, dejó instalado un desafío: “No debería haber miedo a competir en las Paso” fue la frase que más dolió.

“Ni Massa se animó a tanto”, ironizó otro integrante de la comitiva. La comparación con el ex intendente de Tigre tiene una fuerte simbología puertas adentro del macrismo. Es que Massa fue el primer opositor al que Macri presentó en el exterior “como uno de los líderes más importantes de la oposición”, pero que, según la Casa Rosada, rompió la relación por buscar una ventaja electoral.