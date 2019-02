Arias: “Necesitamos los tres puntos para seguir firmes en la carrera al título”

El arquero de Racing Club, Gabriel Arias, habló sobre el clásico de mañana ante Independiente y al respecto aseguró que su equipo necesita conseguir los tres puntos para “seguir firmes en la carrera al título” que pelea con Defensa y Justicia.

“Son tres puntos, y aunque sea el clásico y genere algo especial en la gente del barrio, los necesitamos para seguir firmes en la carrera al título”, declaró Arias en la conferencia de prensa organizada este mediodía por la Superliga Argentina de Fútbol.

“Conseguir los tres puntos sería algo muy importante para nosotros y además sabemos que Defensa tiene un partido difícil”, reforzó en referencia al clásico de Avellaneda y al encuentro del “Halcón”, el otro puntero del torneo, ante Boca Juniors, el próximo domingo.

“Es un partido que tiene un condimento, un plus, pero no sé si es el más difícil porque nos quedan varias finales más y hay que jugarlas”, añadió sobre el partido ante el “Rojo” y los siguientes cinco partidos que faltan de cara a la final del torneo local.

En la misma línea catalogó como “difíciles” los partidos que le quedan al conjunto dirigido por el entrenador Eduardo Coudet hasta la última fecha luego de Independiente: Estudiantes (L), Colón (V), Belgrano (L), Tigre (V) y Defensa y Justicia (L).

“Son todos difíciles porque también vamos a jugar con rivales que se juegan su permanencia en la categoría y no nos van a regalar nada, aunque este es especial porque es el clásico”, sentenció.

Además, el ex arquero de Olimpo sostuvo que en caso de vencer al rival de toda la vida sería “un envión anímico”, a la vez que intentó minimizar una potencial derrota o empate al reconocer que tienen “varias finales más”.

“Ganar este partido sería un envión anímico importante, pero si no nos toca tener un buen resultado, tenemos varias finales más y no sé si marcaría el rumbo de lo que es el torneo, en donde venimos haciendo una gran campaña”, indicó.