Una argentina tuvo un ACV en Tailandia y ahora debe USD 70.000

Una argentina sufrió un derrame cerebral mientras estaba de vacaciones en Tailandia, y ahora tiene una deuda de 70.000 dólares por los servicios de salud prestados en el hospital y necesita 20.000 dólares extra para poder regresar a su casa en Nuñez.

A diferencia del reciente caso del tucumano Maximiliano Conca (que sufrió un paro cardíaco estando de vacaciones en Chile y carecía de cobertura médica), la jubilada de 73 años Mercedes Ema Albinatti sí tenía contratado un seguro médico en el exterior, que, según establecía el contrato, cubrió los primeros 60.000 dólares de gastos. Pero en lo que va de su internación desde el 4 de enero se generó una deuda de 70.000 dólares.

El alta se la podrían dar pronto, pero, según contó Carlos Alberto Mariscotti, marido de Albinatti, “es urgente conseguir los 20.000 dólares que cuesta el vuelo con asistencia médica. De otro modo, el cirujano no le da el alta”.

“Apenas la operaron, a los dos días, el médico me dijo que si yo gestionaba un avión sanitario me daba el alta para que Mercedes hiciera la recuperación en Buenos Aires”, contó.

Familiares de la pareja intentaron hacer gestiones en Buenos Aires. “En todos los casos la respuesta fue nula o negativa”, aseguró.