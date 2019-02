Boca Unidos profundizó su mal momento cayendo en Resistencia

Boca Unidos perdió prácticamente toda chance de ingresar al Pentagonal Final del torneo Federal A, al caer anoche en su visita a For Ever por 2 a 0.

El partido, por la cuarta fecha del octogonal B, fue equilibrado en la primera parte, donde los dos equipos tuvieron su momento, con una etapa complementaria donde el “negro” se adelantó en el resultado con un penal inexistente, dejando al desnudo la falta de capacidad que viene demostrando en esta segunda fase el Aurirrojo para intentar una reacción.

Boca Unidos comenzó “dormido” el juego. La posesión de la pelota fue patrimonio del local, con Zárate manejandolos hilos del equipo y Triverio desequilibrando por la derecha del ataque, ganándole tanto a Leani como a Baroni.

En esos primeros minutos, el conjunto correntino no encontraba las marcas en mitad de cancha, y tampoco contaba con volumen de juego cuando tenía posesión de la pelota.

La primera aproximación fue para el local, con un remate de media distancia de Zárate que pasó cerca del vertical derecho del arco correntino. En la siguiente, For Ever estuvo a punto de marcar, cuando un centro de Morello fue conectado de cabeza por Sainz, tapando Medina, y en el rebote, Romero remató sólo de zurda por arriba del travesaño.

Volvió a aproximarse el equipo chaqueño tras un despeje corto de la defensa que le quedó a Zárate, quien remató de sobrepique y la pelota se fue muy cerca del palo izquierdo.

A partir del cuarto de hora mejoró la visita, que se asentó en el medio, recuperó varias pelotas presionando en tres cuartos de cancha, y comenzó a inquietar el arco rival.

Las llegadas del Aurirrojo fueron de media distancia. Primero Medina ensayó un remate que se fue por arriba del travesaño, luego Cáceres sacó un tiro cruzado y después el “9” tomó un despeje de Sainz para pegarle con cara externa, pelota que fue controlada abajo por Canuto.

Lo más cerca que estuvo la visita fue cuando Medina encaró de izquierda al centro, habilitando para Godoy, que sacó un tiro que Canuto -bien ubicado- tapó en dos tiempos para enviar el balón por arriba del travesaño.

Sobre el final, For Ever llegó por duplicado. Un centro de Triverio fue desviado en el camino por Baroni, yéndose la pelota cerca del travesaño, y luego un toque corto de Ricardone para Godoy fue anticipado por Ruano, quien escapó hasta el fondo, enviando un centro que desvió con la suela Magno, apareciendo la figura de Medina para ahogar el grito de gol, arrojándose contra el vertical derecho.

En la primera jugada de ataque del complemento, el local se puso en ventaja. Triverio metió un pase en profundidad para Magno, que bajó de primera para Romero, que cuando escapaba fue cruzado por Baroni afuera del área. Sin embargo, el árbitro Carlos Córdoba marcó penal, y Zárate no perdonó para poner el 1 a 0 con un fortísimo remate.

Desde el banco de Boca Unidos se buscó una reacción. Ingresaron Larrasabal y Ledesma en lugar de Cáceres y Leani. Luego fue el turno de Mbombaj por Fabro, pero nada dio resultados. El equipo lució sin ideas, apeló exageradamente a los centros cuando ya no tenía un referente de área, y eso facilitó el trabajo del arquero Canuto y los fuertes zagueros centrales forevistas.

El dueño de casa estuvo cerca de aumentar, primero con una gran jugada individual de Pato (entró por Triverio), que dejó a tres rivales en el camino y metió un centro que fue cabeceado por Molina (suplantó a Magno) por arriba del travesaño.

El golpe del nocaut llegó en los últimos minutos. A Carniello se le fue largo el control, y Romero que buscó toda la noche su oportunidad, le robó para escapar en velocidad, y cuando Medina intentaba el achique- cruzó el remate bajo contra el palo derecho para poner el 2 a 0 final.

El local terminó justificando el resultado porque fue sólido y práctico ante un equipo como el correntino, que en esta segunda fase del certamen perdió la brújula, con rendimientos individuales muy por debajo del nivel demostrado en el inicio del campeonato.

Habrá que volver a encontrar el rumbo en estas tres fechas que restan para el término del octogonal, para llegar con la fe renovada a los cruces de playoffs en busca del segundo ascenso a la Primera B Nacional.