Desde el propio radicalismo le bajan el pulgar a Lousteau

El diputado nacional José Cano, secretario general del Comité Nacional de la UCR, desestimó las chances electorales de Martín Lousteau y afirmó que "la opción política" en las elecciones presidenciales de octubre próximo es la "continuidad" del presidente Mauricio Macri o el "regreso" de Cristina Fernández de Kirchner.

Cano, integrante de la conducción radical, se diferenció de la propuesta planteada por varios de sus correligionarios, incluso por el presidente del partido, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, sobre la necesidad de que Cambiemos defina su candidato presidencial en las Paso del 11 de agosto, con un postulante propio que compita con Mauricio Macri.

"Creo que lo primero que tiene que tener el radicalismo es un candidato y, hasta ahora, no escuché ni a Lousteau, ni a ningún otro referente de la UCR que haya dicho que quiere competir por la Presidencia", sostuvo el ex jefe de la Unidad Plan Belgrano, para quien esa definición debería ajustarse a la "conveniencia electoral" de la alianza oficialista, de cara a octubre.

Lousteau, diputado nacional, ex embajador, es el radical que concita el mayor consenso entre los dirigentes de la UCR de diversas líneas internas para enfrentar a Macri en las primarias de agosto, nomina que incluye a dirigentes como Ricardo Alfonsín, Ernesto Sanz, Ramón Mestre, Enrique "Coty" Nosiglia, entre otros.

"Yo no escuché a Lousteau decir 'yo quiero ser Presidente'", insistió Cano en una entrevista con Télam, y desestimó las chances electorales del ex ministro de Economía kirchnerista, quien aún no definió si peleará por ocupar el sillón de Rivadavia o si volverá a disputar en la ciudad de Buenos Aires.