Otra jornada sofocante con casi 45º de térmica: las lluvias llegarán recién mañana

Con térmicas de entre 40º y 45º, el calor no da tregua. Las altas temperaturas sofocan este fin de semana a la ciudad de Corrientes, la provincia y la región.

La mínima de ayer estuvo en los 26º, marcada poco después de las 7 de la mañana, en tanto que la máxima llegó a los 39º en la siesta, cerca de las 14.30, con una térmica que superó los 44º.

A las 19, la temperatura aún era elevada, tanto que el termómetro marcaba los 35º y con una térmica de 41º. Además, la humedad era del 46% y se registraba viento del Norte a 16 kilómetros por hora. Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica mínima de 24º y máxima de 38º, con cielo algo nublado por la mañana y vientos moderados a regulares del sector Norte y algunas ráfagas rotando al Oeste.

En la tarde noche, se espera nubosidad en aumento, probabilidad de chaparrones y tormentas, vientos regulares a leves del sector Oeste cambiando a moderados o regulares del Sur.

Así, recién el lunes llegarán las lluvias y tormentas que darán un respiro a tanto calor: la mínima estará en los 20º y la máxima en los 24º. Mientras que el martes y miércoles se mantendrán en ese orden, 18º-26º y 15º-25º, respectivamente, y no se anuncian lluvias, al menos hasta el domingo que viene.

En medio de esta semana muy calurosa, también se registraron nuevas marcas récord en el consumo de energía eléctrica.

El viernes, mientras Corrientes figuraba entre las 20 ciudades más calurosas, con una temperatura que rondó los 38°, el consumo energético se disparó y estableció una nueva marca histórica con 651 MW, dejando atrás los registros de 644 MW alcanzado el día anterior. Ayer fue más moderado teniendo en cuenta que no era una jornada laboral.



Recomendaciones

Por otra parte, se difundieron una serie de recomendaciones frente a la ola de calor para cuidar la salud.

Para evitar los efectos del intenso calor se recomienda:

l Aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

l No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 11 y las 17).

l Evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas

l Evitar comidas muy abundantes

l Ingerir verduras y frutas

l Reducir la actividad física

l Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros

l Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.