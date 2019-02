AMIA: El jueves se conocerá el veredicto en el juicio por encubrimiento

El juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA tendrá el jueves su sentencia, luego de más de tres años de debate y 25 años después del ataque que dejó 85 muertos.

El jueves, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dará a conocer su veredicto en este juicio en el que están imputados el ex presidente Carlos Menem, el ex jefe de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, entre otros acusados.

Según adelantaron fuentes judiciales, para las 11 están citados Menem y Anzorreguy para que digan sus últimas palabras, dado que son los únicos acusados que restan para completar con esta última etapa del juicio previa a la sentencia.

Ese mismo día los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel deliberarán y darán a conocer su fallo, en horario que se fijará esa mismo jornada.

Existen dudas respecto a si Menem y Anzorreguy concurrirán ese día a los tribunales federales de Comodoro Py, ya que ambos tienen problemas de salud.

En el juicio se investiga el encubrimiento de la investigación del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 en el edificio de la AMIA, en el que murieron 85 personas y 151 resultaron heridas.