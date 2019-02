Boca Unidos no lo supo cerrar y casi se queda con las manos vacías

Rubén Poletti

El pitazo final del árbitro, Francisco Acosta, que decretó el empate 1 a 1 entre Boca Unidos y San Jorge de Tucumán generó sentimientos encontrados en los locales: bronca, porque no se supo cerrar un partido que lo tenía arriba en el resultado, y alivio, porque en el final, la visita por poco se aprovecha del desconcierto correntino para quedarse con todo.

El partido, correspondiente a la primera fecha de la segunda fase (octogonal de la zona B) del Torneo Federal A, fue intensamente disputado, con el equipo local generando las situaciones más claras del juego, y el Expreso Verde buscando aprovechar las distracciones del fondo correntino.

Al minuto y fracción de iniciado el encuentro se paralizaron los corazones en el estadio. Un tiro libre bombeado de la visita generó dudas en la defensa local, la pelota picó, y el rebote le quedó a Tapia, quien remató ante la oposición de Mbombaj, yéndose la pelota al córner.

El equipo aurirrojo lució en esos primeros minutos nervioso, incómodo y acelerado, pero paulatinamente se fue tranquilizando y comenzó a recuperar juego.

La primera que tuvo a favor el local fue un quite en mitad de cancha de Maciel, que hizo la pared con Fabro y se fue en velocidad. El libreño abrió para Medina, quien lanzó un centro que Núñez cabeceó en el área, cambiándole la trayectoria a la pelota, pero Carrizo en gran reacción salvó a su equipo arrojándose contra el palo derecho.

Sin embargo, el conjunto correntino por momentos abusó del pelotazo frontal, generalmente en dirección a Núñez, y los tucumanos le fueron encontrando la vuelta, aunque ambos se terminaron anulando mutuamente en ataque, llegando sólo hasta las áreas.

Las emociones llegaron sobre el final. Peralta, que perdió casi siempre con Carniello, encontró una pelota suelta en el área que se llevó a lo guapo, y cuando sus compañeros esperaban el centro, ensayó un tiro al arco desde un ángulo cerrado que dio en la parte exterior de la red.

Luego todo fue para el local. Godoy dibujó por derecha una gran jugada, pasando entre dos rivales, y el centro bajo encontró a Medina, quien remató de primera, aunque desviado. En la siguiente, Godoy abrió para Fabro, quien tiró un envío pasado que fue recogido por Maciel, quien hizo pasar de largo a su marcador con un amague, y cuando quedó cara a cara con Carrizo, el arquero tapó la apertura del marcador.

La última también fue para Boca Unidos. Una mala salida del fondo tucumano fue interceptada por Maciel, quien probó con un remate cruzado de zurda que se fue cerca del vertical.

En el inicio del complemento, el que llegó fue San Jorge. Peralta aguantó una pelota para Leonardo Valdéz, quien escapó a la marca de Carniello y remató de derecha, aunque sin mucha potencia, y la pelota fue atrapada por Medina, quien se arrojó contra el palo derecho.

Boca Unidos contestó con un centro de Godoy que dejó pasar Núñez, recibiendo Fabro destapado por el sector izquierdo, pero Carrizo volvió a achicar rápido, dando la pelota en su cuerpo, y el rebote la mandó José Marmol por encima del travesaño.

San Jorge no se quedó atrás. Un envío pasado desde la izquierda sorprendió a la defensa correntina, Peralta escapó a la salida de Medina, y remató con poco ángulo, yéndose la pelota desviada.

Promediando la etapa, el técnico Mayor dispuso una variante ofensiva. Entró Ríos en lugar de Maciel; Fabro bajó a la mitad de la cancha, pasando el equipo a atacar con tres delanteros.

En la primera jugada, que involucró al tridente, llegó el gol. Medina abrió para Ríos, quien se fue hasta el fondo y echó un centro que Núñez dominó en el área, limpiando atrás para Fabro, quien amagó el remate, se abrió levemente hacia su derecha, y sacó un disparo bajo que tapó Carrizo, pero el rebote le quedó al Negro, quien la empujó a la red.

Fue bueno el ingreso de Ríos, quien en la siguiente que tuvo, burló a su marcador con un enganche, sacando un zurdazo al segundo palo que se fue apenas ancho.

Consumada la apertura del marcador, el equipo aurirrojo comenzó a manejar la pelota, y tuvo un par de aproximaciones para aumentar el resultado, pero eligió mal en el último pase. La visita llegó de contraataque, con un pelotazo a espaldas de Ricardone para Cuevas, quien alcanzó a anticipar a Medina, pero el defensor chaqueño se quedó con la pelota, que quedó suelta en el área, para alejar el peligro.

No iba a ser la última acción de riesgo. Casi sobre el final, el Expreso Verde sorprendió nuevamente al fondo local con un pelotazo para Tapia, quien le ganó las espaldas a Mbombaj y anticipó a Baroni para llegar hasta el fondo y enviar un centro que Cuevas, ingresando sin marcas, terminó empujando al gol en la boca del arco.

El empate desconcertó al equipo aurirrojo, que estuvo cerca de quedarse con las manos vacías. Ya en tiempo agregado, Tapia capturó una pelota por la derecha, hizo pasar de largo a su marcador, y cedió para el ingresado Zambrana, quien remató de media vuelta, alcanzando Medina a evitar lo que hubiera sido la derrota.

Boca Unidos tuvo todo para ganar el juego, pero no lo supo cerrar, y San Jorge que nunca baja los brazos, lo empató, y estuvo muy cerca de quedarse en el final con todo.