Israel construye una nueva “barrera” con la Franja de Gaza

El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció que Israel comenzó a construir una nueva "barrera" en el límite con la Franja de Gaza, el territorio palestino que su gobierno mantiene bloqueado desde 2007.

"Durante el fin de semana comenzamos a construir la barrera por encima del nivel del suelo a lo largo de la frontera de Gaza (...) evitará que los terroristas de Gaza penetren en nuestro territorio", explicó Netanyahu en la reunión semanal de su gabinete.

Israel comenzó a bloquear por tierra, aire y agua la Franja de Gaza luego de que el movimiento islamista ganara las elecciones palestinas y asuma el poder.

Tras una lucha interna de fuerzas palestinas, Hamas quedó en control de ese pequeño territorio, desde donde se han lanzado cientos de cohetes, la mayoría de corto alcance, al sur de Israel.

Como reacción a estos lanzamientos, Israel ya condujo tres ofensivas militares masivas que no sólo mataron a miles de palestinos, sino que además destruyeron gran parte de la infraestructura vital, como plantas potabilizadoras y centrales energéticas.

El comunicado de Netanyahu no dio muchos detalles sobre cómo será la nueva "barrera", pero el diario local Jerusalem Post adelantó que será de cemento y de unos seis metros de altura, apenas dos metros menos que el muro que separa otro territorio palestino, Cisjordania, de la parte central de Israel.

Además de la barrera terrestre, Israel cuenta con otras dos: una marítima de unos 200 metros de largo, 50 de ancho y seis de alto que está construyendo y otra subterránea de algunas docenas de metros -el Ejército no ha especificado cuántos- con el objetivo de detectar y destruir túneles que pretendan penetrar territorio israelí.